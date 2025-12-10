Basel - Aston Villa maçını Halil Umut Meler yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında önemli bir karşılaşmada düdük çalacak. Meler, İsviçre temsilcisi Basel ile İngiltere ekibi Aston Villa arasında oynanacak mücadelede görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma, 11 Aralık Perşembe gecesi İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.
HAKEM TRİOSU BELLİ OLDU
Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan Michael Fabbri görev yaparken, AVAR'da Onur Özütoprak yer alacak.