Basel - Aston Villa maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma, 11 Aralık Perşembe gecesi İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

HAKEM TRİOSU BELLİ OLDU

Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Kritik karşılaşmada VAR hakemi olarak İtalyan Michael Fabbri görev yaparken, AVAR'da Onur Özütoprak yer alacak.