Kıvanç bank

Film ve dizilerin yanı sıra reklamların da aranan yüzlerinden yakışıklı oyuncu KıvançTatlıtuğ, yer aldığı projelerle para basmaya devam ediyor. 3 yıl boyunca Mavi'nin reklamlarında boy gösteren Tatlıtuğ, toplam 1 milyon 750bin doları (yaklaşık 6 buçukmilyon lira) cebine koymuştu. Reklamlarında geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya ile KeremBürsin'in yer aldığı marka, son olarak da İlker Kaleli ile 1milyon liraya el sıkıştı.
PARA BASIYOR...
Mavi, 2017'de hedef büyütünce "Çare KıvançTatlıtuğ" dedi! Yetkililer, "Efsaneler bir gün geri döner;Mavi'de Kıvanç Tatlıtuğefsanesi kaldığı yerden devamediyor" mesajını yayınladı. Bu sezon rol aldığı dizisindenhaftada 130 bin lira alan oyuncunun, Mavi reklamlarında oynamak için ise 2 milyon dolara(yaklaşık 7 buçuk milyon lira) anlaştığı konuşuluyor...
TOPLAM 12 MİLYON! Rol aldığı diziden bir sezonda yaklaşık 4 milyon 600 bin lirayı cebine koyan Kıvanç Tatlıtuğ, iddiaya göre 2017'deki ilk reklam anlaşması için de 7 buçuk milyonliraya el sıkıştı. Ünlü oyuncu, sadece bu iki projeyle de 2017'de yaklaşık 12milyon liralık bir kazanç elde edecek.
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