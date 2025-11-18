Jeff Bezos’tan 6,2 milyar dolarlık hamle! Nedir bu Project Prometheus?

Amazon'un kurucusu milyarder Jeff Bezos , eş CEO'su olarak yöneteceği bir yapay zeka girişimi kuruyor.

Bezos, Temmuz 2021'de Amazon'daki CEO'luk görevinden ayrıldığından beri ilk kez bir şirkette resmi bir operasyonel rol üstleniyor. Ancak, Elon Musk'ın SpaceX'ine (SPACE) rakip olan Blue Origin 'de aktif olarak yer alıyor ve uzay şirketindeki resmi unvanı kurucu.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberde Project Prometheus adlı şirketin Bezos'tan aldığı 6,2 milyar dolarlık yatırımla başladığı ve bu sayede dünyanın en iyi finanse edilen erken aşama girişimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Project Prometheus, Fotoğraf Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

Project Prometheus, Fotoğraf Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

NEDİR BU PROJECT PROMETHEUS?

Project Prometheus, Bezos'un insanları uzaya götürme isteğiyle örtüşen bir teknolojiye odaklanıyor. Şirket, bilgisayar, havacılık ve otomotiv gibi çeşitli alanlarda mühendislik ve üretime yardımcı olacak yapay zekâya odaklanıyor. Raporda, Project Prometheus'un nerede konuşlandırılacağı henüz belli değil.

KURUCU ORTAĞI GOOGLE'DAN

Habere göre Bezos'un kurucu ortağı ve eş başkanı, Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin ile Google'ın X adlı araştırma girişimi üzerinde çalışan fizikçi ve kimyager Vik Bajaj.

Raporda, Bajaj'ın 2015 yılında Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından işletilen, yaşam bilimlerine adanmış bir araştırma laboratuvarı olan Verily'nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi.

Project Prometheus, robotik, ilaç tasarımı ve bilimsel keşifler de dahil olmak üzere fiziksel görevlere yapay zekayı uygulamaya odaklanan birkaç şirketten biri.

Bezos, geçen yıl yapay zekayı robotlara uygulayan bir girişim olan Physical Intelligence'a yatırım yaptı.