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''ye 100 milyar dolar ile geliyoruz'

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük şirketleri 'yi yüzlerce milyar dolarlık için kolları sıvadı.

Türkiyeye 100 milyar dolar ile geliyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abu Dhabi Investment Grup Başkanı Zayed Bin Aweidha Bloomberg HT'de canlı yayın konuğu oldu.

TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM GELİYOR

Aweidha, ile körfez ülkelerinin politik ve k işbirliğinin hızla devam ettiğine vurgu yaptı, önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan Türkiye'ye 100 milyar dolardan fazla yapılacağının müjdesini verdi.

Aweidha şunları söyledi:
Türkiye önde gelen ekonomilerden birisi. Ortadoğu'daki en büyük ekonomi. Suudi Arabistan'la işbirliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım yapmaya yöneldiler. Ben de bir rapor hazırladım ve yüzlerce milyar dolar Körfez ülkelerinden yatırım akışı olacak önümüzdeki haftalarda. Suudi Arabistan'ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından bu yatırım yapılacak. Zira bu ülkelerle Türkiye arasında politik işbirliği de yapılıyor. Yatırımlar yapılarak kurdaki yükselişin önüne geçilebilir. Buradan kaynaklı olumsuz etkiler de bu yatırımlarla tamir edilebilir.
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  • 10 Ocak 2017, Salı 18:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

boyle seyleri haber yapmayin cunkun dusmanlara engel olma firsati veriyorsunuz.

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cevapla 10.01.2017 18:36
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