İngiliz'i korku sardı: Türkiye bizi geçecek

Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışı ve 3. havalimanın inşaası Avrupa'yı şaşkına çevirdi. İngiltere'de yayınlanana Economist dergisi, İstanbul'daki hava taşımacılığının iki yıla kadar Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma ünvanına sahip Londra Heathrow'u bile geçeceğini yazdı.
"İki yıl önce, Londra'daki Heathrow havalimanı dünyanın en işlek uluslararası havalimanıydı. Geçen yıl bu ünvanını Dubai'ye kaptırdı. Hala Avrupa'nın en yoğun havalimanı. Ancak bu durum çok da uzun sürmeyecek gibi" yorumunda bulunan dergi Atatürk Havalimanı'ndaki kapasite artışına işaret etti.
Havaalanları birliği olan ACI Europe'un yayınladığı istatistiklere göre, yaklaşık 75 milyon yolcu, 2015 yılında Heathrow'tan geçti. Bu bir önceki yıla oranla yüzde 2.2'lik artış demekti. Paris ise 66 milyon yolcu ile ikinci sırada.
EN ÖNEMLİ TEHDİT ÜÇÜNCÜ SIRADA
Economist'e göre, Avrupa havayolu taşımacılığı içen en büyük tehdit üçüncü sırada. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı yüzde 9,1 artarak 62 milyona yükseldi.
İKİ YILDA İKİ HAVALİMANINI DA GEÇEBİLİR
Dergiye göre, "İki havaalanı da aynı büyüme hızını sürdürürse, İstanbul iki yılda Heathrow'u geçebilir."
TÜRKİYE'NİN AÇIK BİR PLANI VAR
Economist, İngiltere yönetimini de açık dille havayolu taşımacılığının geliştirilmemesi konusunda eleştirdi.
"Atatürk Havalimanı da Heathrow gibi tam dolu. Bununla birlikte, İngiltere'nin aksine, Türkiye'nin sıkışıklıkla nasıl başa çıkılacağı konusunda açık bir planı var. İngiliz hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Londra'nın ilk tam boy pist inşa edecekleri yerini belirlerken, Türkiye, Heatrow'un yerini alması için 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havaalanını inşa ediyor. Yeni tesis 2018'deki ilk uçuşlarına açılmayı umuyor."
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Istanbul hava limaniyla yarismaya calisiyorlar fakat ISTANBUL HERSEYIN TAM ORTASINDA. Ingiltereye bakacak olursak kuzeyde kutuplar, batida 200 bin nufuslu islanda ve guneyde paris ve buruksel gibi varupa icin daha uygun halimanlari var. hic sanslari yok.
Dünyanin en büyük Hava alanini kurun istediginiz Kanunlari cikarin Kimi basa secerseniz secin. Ne yaparsaniz yapin Fakat Silah ve SAVUNMA SANAYIYI PARAYI ben yöneteyim
GÜZEL VATANIMA HAYIRLI UĞURLU OLSUN.DURMAK YOK YOLA DEVAM. DEĞERLİ DEVLET BÜYÜKLERİMİZ LÜTFEN İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE ARAÇLARDAN VE YAYALARDAN İZOLE EDİLMİŞ BİSİKLET YOLLARINI İNŞAA EDİP FALİYETE GEÇİRİNİZ. BİSİKLET TURİZMİNDEN AB ÜLKELERİNİN ELDE ETTİĞİ GELİRİ LÜTFEN ARAŞTIRINIZ. DÜNYA DA BİSİKLET PAZARI MEVCUT. GİYİMİYLE YEDEK PARÇALARIYLA AKSESUARLARIYLA BU PAZAR MEVCUT. TÜRK TEKSTİLCİSİ OLARAK BİZLER O PAZARA ÇOK BÜYÜK İHRACATLAR YAPIP ÜLKEMİZE DÖVİZ KAZANDIRABİLİRİZ. AYRICA İSTANBUL DA BİSİKLETLİ ULAŞIM TRAFİK SORUNUNU MİNİMUMA İNDİRİR. ÜLKEMİZ BENZİNDEN PETROL DEN TASARRUF EDER. ÜLKEMİZ HAREKETSİZLİKTEN HASTALIKLARLA BOĞUŞUYOR. HALKIMIZIN BİSİKLETİ AKTİF KULLANIM ORANI SAĞLIK SORUNLARINI DA BERTARAF EDER .BÖYLELİKLE SAĞLIĞA AYRILAN İLAÇ BÜTÇESİ DE DEVLETİMİZİN KASASINDA KALIR. BİSİKLET YOLLARI KONUSU ÇOK ÖNEMLİ LÜTFEN BU KONU ÜZERİNE EHEMMİYET VERİNİZ. TEŞEKKÜRLER SAYGILAR.
fitne fücürle uğraşacağınıza ,çalışın da milletin kanını emerek kene gibi yaşamayın
DÜNYADA 1 NUMARA OLACAGIZ
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