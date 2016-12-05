Postacı gelmedi

'Bak postacı geliyor' diye başlayan çocuk şarkısındaki postacı bu kez gelmedi. Karaman'da yaşayan Ahmet Uysal (27), 3.5 ay önce çıktığı evine bir daha dönmedi. Üstelik ailesine de haber vermedi. Ayakkabı tamirciliği yapan baba Ramazan Uysal (55), oğlunun hayatınan endişe duyduğunu söyleyip polise koştu. 15 Ağustos günü 70 FZ 843 palakalı otomobiliyle ortadan kaybolan Ahmet Uysal, tüm aramalara rağmen bulunamadı. "Bu çocuk ve arabakuş olup uçmadı ya" diyen baba Uysal, şöyle konuştu: "3.5 aydır gözümüze uyku girmiyor. Çocuğumdan gelecek haber bizi hayata bağlayacak. Mersin ve Adana bölgesine uygun yerlere oğlumun resmini astırttım. Oğlumu gören, yerini bilen lütfen polisi arasın."
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