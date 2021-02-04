Z kuşağı Rifat Serdaroğlu’nu bilir mi?
Neden Ankara'ya atanmış ve neden bu atama sürpriz kabul ediliyor? Çünkü Mehmet Yıldırım, İzmir merkezli büyük bir hayali ihracat vurgununu ortaya çıkarmış.
Ödüllendirilmeyi beklerken görev yeri değiştirilmiş!
Kim değiştirmiş? Dönemin Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Rifat Serdaroğlu..
Hani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların konuşulduğu TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Aklını başına al. Hiçbir tek adam yatağında ölmedi" diye hadsizce tehdit eden kişi var ya.. İşte o..
90'lara dönüp habere devam edelim. Asıl heyecanlı kısmı şimdi başlıyor.
Gazeteye bilgi veren eski Gümrük Başmüdürü Necati Can diyor ki...
"İzmir'deki hayali ihracat zincirinde müfettişlerin öldürülmesine giden sonuçlar ortaya çıktı. Bu konuda defalarca raporlar yazdım ama önlem alınmadı. Trafik kazasında ölen Mehmet Yıldırım, tekstil ve çay üzerinden yapılan hayali ihracatı belgeledi.
Ancak kızağa çekildi.
Ölüm tehditleri almaya başladı. Hatta bana bizzat Rifat Serdaroğlu tarafından makamında tehdit edildiğini söyledi!
Ve son olarak bir kazada hayatını kaybetti." 90'lardan bir başka gazete haberi daha...
DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci konuşuyor. "Gümrüklerde tuhaf işler oluyor. Hazırlanan bir raporda gümrüklerdeki rüşvet çeteleri anlatılıyor.
Bakan Rifat Serdaroğlu'na 5 milyon dolar verildiği, bunun 1 milyonluk peşin kısmıyla İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü'ne atama yapıldığı bilgisi var. Bu raporla ilgili hükümet ne yaptı?
Serdaroğlu, DTP'den istifa etmiş ANAP'a geçmiştir!" Tam bir 90'lar klasiği değil mi bu iki haberde anlatılanlar.
Z kuşağı doğal olarak bilmiyor o dönemin siyasi aktörlerinin yediği haltları?
Mesela o dönemde milyonlarca çalışana atılmış EYT kazığının sorumlusunun bugün ekranlardan Erdoğan'a "EYT sorununu çözmüyor" diye hakaret eden bir bakan eskisi olduğunu da bilmiyor.
TV'yi açtıklarında karşılarında gördükleri adamlar, kadınlar hırsla ve nefretle Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor, dikta rejimi kurmakla suçluyor. Hiç utanmadan ve yüzleri kızarmadan...
Allahtan milletin kahir ekseriyeti bunların cemaziyülevvelini biliyor...
Ama yetmez... Gençlere bunların devri iktidarındaki Türkiye'yi anlatmak zorundayız...
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