Mutasyon Çin aşısını akladı
Ölü aşı olan Çin aşısının Avrupa ve ABD'de de onay alan aşılara göre mutasyonla virüse karşı daha etkili bir koruma sağladığı iddia ediliyor. Bilim dünyasının konuştuğu bu iddiayı Prof. Dr. Taner Demirer'e sordum.
Taner Hoca'nın açıklamalarını "Ben bulursam Biontech aşısı olurum. Bulamazsam Çin aşısı olurum" diyen çok değerli köşe yazarlarımız ve onların engin tıp bilgileriyle yazdıklarından etkilenenlerin dikkatle okumasında fayda var.
İngiltere, Brezilya ve G.
Afrika'da ortaya çıkan mutant virüs bulaş hızını önemli ölçüde artırmış durumda. İngiltere'de mutant virüs sebebiyle ölüm oranının 1.3 kat arttığı açıklandı. Pfizer-Biontech ve Moderna gibi mRNA aşılarının mutant virüse karşı etkinlikleri devam ediyor ama G. Afrika'da ortaya çıkan virüse karşı bu aşıların etkinliği yüzde 57'ye kadar düşmüş durumda.
Şu anda hem Pfizer-Biontech hem de Moderna firmaları olası mutasyonlara karşı mevcut aşıların içeriklerinde yapabilecekleri değişiklikler üzerinde çalışıyor. Eğer geniş çaplı mutasyonlar ortaya çıkarsa mevcut mRNA aşıları virüse karşı etkinliğini kaybedebilir ve daha önce bu aşıdan olanlar mutant virüse karşı yeniden aşılanabilir. mRNA aşıları virüsün sadece diken proteinine karşı antikor oluşturuyor. Oysa Sinovac ve Sinopharm gibi ölü Çin aşıları virüsün 4 komponentine karşı antikor oluşturma özelliğine sahip. Bu nedenle mRNA aşıları mutasyonun derece ve büyüklüğüne göre her an virüse karşı etkinliklerini kaybedebilir.
Oysa ölü aşıların virüsün tüm komponentinelerine karşı antikor oluşturma özelliğinden dolayı bu mutasyonlardan etkilenmesi düşük olasılık. Bu nedenle mutasyonlara karşı ölü aşılar daha avantajlı kabul ediliyor. Yine Astra Zeneca'nın ürettiği vektörel aşı da kısmen de olsa mRNA aşılarına göre mutant virüse karşı daha etkili gibi görünüyor.
Türkiye, Nisan sonuna kadar hedeflediği gibi 25 milyon kişiyi aşılayabilirse mutant virüslere karşı pandemi kontrolünde ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha güvenli bir konuma gelebilir.
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