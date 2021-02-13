İnce mi Sarıgül mü?

CHP'ye yakın gazetecilerde müthiş bir Muharrem İnce antipatisi var. Faik Öztrak onlar kadar eleştirmiyor İnce'yi.

İktidara yakın bazı gazeteciler ise İnce'nin CHP'den istifasına gereğinden fazla önem atfediyor.

Onların bu abartılı yaklaşımı CHP yönetiminin İnce'ye karşı elini güçlendiriyor. Son Cumhurbaşkanı adaylarını bu kadar çabuk "Sarayın adamı" ilan etmeleri bir stratejinin ürünü. Belli ki buradan yürüyecekler. İnce güzellemeleri CHP yönetimine arayıp da bulamadıkları kıvamda bir malzeme sunuyor. Peki İnce ne yapıyor? CHP yönetiminin ekmeğine asıl yağ süren İnce'nin kendisi... Tam gaz CHP'ye yüklenmeye devam ediyor!

Tıpkı AK Parti'den ayrılan Davutoğlu ve Babacan gibi o da eski partisine vurarak yelkenini doldurmaya çalışıyor. Yanlış bir strateji... Davutoğlu ve Babacan nasıl yerlerinde sayıyorsa bu gidişle İnce'yi bekleyen son da aynı olacak gibi. Biri Muharrem İnce'ye artık CHP üyesi olmadığını hatırlatmalı.

Madem istifa ettin artık kapat o eski defterleri... Yeni partilerden sadece Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi diğerlerinden farklı bir anlayışla hareket ediyor. Sarıgül bırakın eski partisi CHP'yi eleştirmeyi, neredeyse adını bile anmıyor.

Doğrusu da bu zaten. Hani meşhur bir banka reklamı vardı.

"Yok aslında bir farkımız ama biz Osmanlı Bankasıyız" diye.

Yeni partilerinki de o hesap...

Millet aslı dururken sizi niye tercih etsin? Farklı bir şey söylemezseniz siyasi partiler mezarlığındaki yerinizi almanız kaçınılmaz...

Sarıgül taklitlerin aslını yaşatacağını biliyor ve CHP'yle uğraşmak yerine kendi yolunda ilerlemeye gayret ediyor. Tıpkı 12 Eylül yasaklarının sona ermesinden sonra DSP'yi kuran Bülent Ecevit gibi. Ecevit kendisine yapılan "CHP'ye dön" ve birleşme çağrılarını hep uzak durdu. Bunun karşılığını da siyaseten aldı.

Sarıgül'ün TDH'sı şu ana kadar 52 ilde örgütlenmesini tamamlamış. Mart sonuna kadar 81 ilde bütün teşkilatların kurulması hedefleniyor. Parti binalarına "İktidara Hazırlık Merkezi" adını veriyorlar.

Siirt'in ardından Malatya ve Adıyaman teşkilatlarını da önümüzdeki hafta açmayı planlıyorlar. Sarıgül'ün Siirt'te yaptığı "Vatan, hudut ve bayrak birliğini savunan herkesle vatan sofrasında birleşmek istiyoruz" çağrısı önemli. TDH'yı solda değil merkezde konumlandırmak istediği açık. Sonuç alır mı bilmem. Ama en azından gittiği yol ve yöntem doğru...