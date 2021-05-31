Z kuşağı safsatası
Belli başlı özelliklere sahip ve bu özelliklerinden dolayı ayrı bir isimle adlandırılması gereken bir gençlik kesimi yok. Eğer "Z kuşağı" ile kastedilen şey şimdi 15-16 yaşlarında olan, internetle ve dijital kültürle fazlaca iç içe olan, dünyaya annesinin babasının hatta abisinin ablasının baktığı yerden bakmayan gençlerse, evet böyle bir genç grubu vardır. Ancak bu gençlerin abisi ablası konumunda olan bir önceki kuşak da bu gençlerin yaşındayken kendinden öncekilerden farklıydı.
Hemen her zaman, hemen her toplumda gördüğümüz kuşak farklılığının adını birileri "Z kuşağı" koydu.
Mesele sadece saçma sapan bir isimlendirmeden ibaret olsa neyse, bir de "Z kuşağı" hakkında ahkam kesiyorlar. Efendim, z kuşağı çok uyanıkmış, fazlaca sorguluyormuş, kolay kolay kül yutmazmış.
Eeee, ne olsaydı?
Bu memleketin gencecik, fişek gibi gençleri geri zekalı mı olacaktı? Pek tabi ki gençlik enerjisi ile herkesten daha fazla soracak, merak edecek, sorgulayacak. Onlardan bir önceki kuşak da onların yaşındayken aynı derece soruyor, sorguluyor ve eleştiriyordu. Bir diğer safsata ise Z kuşağı dedikleri gençlerin hepsinin benzer özelliklere sahip olduğunu anlatıp durmak. Kendi içinde çelişkili bir saçmalık. Hem gençler diyeceksin; sorguluyor ve kül yutmuyor diyeceksin; dünyayı biliyor diyeceksin hem de hepsinin torna tezgahından çıkmış gibi benzer özelliklere sahip olacağını söyleyeceksin.
Saçmalığın daniskası!
Tüm bu Z kuşağı lakırdısının gelip dayandığı nokta ise siyaset.
Z kuşağından bahsedenler lafın sonunda "zaten bunlar muhalif, AK Parti'ye oy vermiyor" diye baklayı ağzından çıkarıveriyor. Hangi bilgi, veri, anket sonucu bu yargıyı destekliyor?
Bu iddia hangi somut gerçekliğe dayanıyor?
Hiç, sıfır, boş küme!
Daha fenası bazı AK Partililer de kendi kendilerine deli gömleği giydirir misali Z kuşağı safsatasına inanıyor, moral bozuyor!
Evet ortada bir genç kuşak var, tıpkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi.
Ve evet, bu gençlerin dünyaya bakışı diğerlerinden ayrışıyor, tıpkı kendilerinden önceki kuşak gibi.
Ve evet bu gençlerin bir kısmı AK Parti'ye oy verecek ve bir kısmı vermeyecek.
Bunda da değişen bir durum yok.
AK Parti'nin yapması gereken "Z kuşağı bize oy vermiyor" deli gömleğini giyinmektense bu seçimde gençlerden aldığımız oyu bir önceki seçime göre nasıl artırırız diye çalışıp çabalamak, kafa yormak.
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