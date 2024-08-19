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İsmail Çağlar

İSMAİL ÇAĞLAR

ismail.caglar@takvim.com.tr
Tarihi 19 Ağustos 2024

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Coğrafya ve Kader

Yaşadığı coğrafya, içine doğduğu sosyal muhit, genetik şartları insana bazı avantajlar ve dezavantajlar sunar. Bu kaderdir. Yani coğrafya kaderdir. Ancak bu avantajlar ve dezavantajlar ile ne yaptığınız ise seçimlerinizdir. Bu didaktik girişi yapmamın sebebi ise ormana yangınlarımız. Ülkemizin önemli bir kısmı Akdeniz iklimi ve bitki örtüsü özellikleri taşıyor. Dünyanın diğer yerlerine göre orman yangını için daha uygun şartları var. Ancak orman yangınlarına nasıl tepki verdiğimiz, nasıl mücadele ettiğimiz ise bizim seçimimiz.

Maşallah, ülkede hemen herkes ağzını açınca "bilim" demeden kapatmıyor; "bilim çok önemli abi…" Bakın şimdi o bilim insanları diyor ki, Akdeniz ikliminde kızıl çam ormanları vardır. Bu ormanlar yangına elverişlidir. Kolay yanarlar. Hava da sıcak ve kurak zaten. Yangın hızlı yayılır. Ancak bu ormanlar zaman içerisinde evrimleşmiştir - evet kardeşim evrimleşmiştir. Bu evrimin kendi kendine olduğunu zannedersen o senin bileceğin iş. Allah'ın irade ve sevkiyle evrimleştiğini bilmek de benim bileceğim iş. Çabuk yanarlar ama kendilerini çabuk toparlarlar. Tohumlarını kozalakları vasıtasıyla korurlar. Toprağın altında geniş alanlarda stoklarlar. Yangından kısa bir süre sonra hiçbir işleme gerek kalmadan bu tohumlar yeşerir. Dolayısıyla uzun döngüde ormanın bu yolla gençleştiğini bile söylüyorlar. Toplumdan korkamasalar - evet korkuyorlar çünkü "bilim çok önemli" diyen tayfa insan linçlemeye çok meraklı- bazıları ya orman yangını doğal döngünün bir parçası çok da dert etmeyin diyecek.

Şimdi Akdeniz iklimine, kızıl çam ormanlarına sahip olmak bizim kaderimiz ama orman yangınından sonra yaptıklarımız ise seçimlerimiz. Dekarlarca alana yayılmış yangın varken sosyal medyadan küçük bir kare paylaşıp yangına müdahale edilmiyor demek kader değil aptallıktır. Buna inanıp gaza gelmek ise hamakat. Allah böyle yaratmadı, böyle evrimleşmedik. Bu hamakat insanların seçimi! Keza manevra kabiliyeti, denize uzaklık, topoğrafya gibi değişkenlere uygun olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmadan "neden kapasitesi yüksek büyük gövdeli şu yangın söndürme uçağı bizde yok" diye muhaliflik yaptığını sanmak da hamakattır. Sosyal medya paylaşımları ile "küresel çağrı" yapıp orman yangını söndürmeyi ummak da Akdeniz ikliminin bir neticesi değil ahmaklığın bir türüdür. Son olarak her yaz, maalesef, kaçınılmaz olarak orman yangını çıktığı halde hala bu saçmalıkların gündem olması, sosyal medyada bu manipülasyonların gırla gitmesi de kader değildir. Bizim yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın neticesidir!

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