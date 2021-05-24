Hatadan korkmadan çalışmak
Türkiye'nin meseleleri çözülürse ancak AK Parti ile çözülür.
Dar gelirlinin sofrasına bir kap fazla yemeği ancak AK Parti koyar. Toplumda yükselmiş olan refah talebini ancak AK Parti karşılayabilir.
AK Parti hem girdiği tüm seçimleri kazanan, hem 2023 seçimlerini kazanması beklenen hem de Türkiye'nin yürüyüşünün devamını sağlayacak bilgi birikimi, tecrübe ve kadrolara sahip olan partidir. Ülkede yapılanlar iyi işler devam ettirilecekse, ileriye doğru bir adım daha atılacaksa, herhangi bir pozitif göstergede yükselme olacaksa yapacak olan AK Parti'dir.
Tüm mesele AK Parti'nin tabanından tavanına tüm kademelerinin bu gerçekliği kelimenin tam anlamı ile içselleştirmiş olması. AK Parti uzun icraat döneminde memleketin hayrına çok iş yaptı. Bunların yanında hataları da oldu. Hata dediklerimizin bir kısmı muhalefetin bir bardak suda fırtına kopardığı basit algı meseleleri. Sahici hataları da oldu, şüphesiz. Sahici hataların bir kısmı toplumun genelini rahatsız ederken, bir kısmı da özellikle AK Parti tabanını üzdü.
Hataların muhasebesi şüphesiz yapılmalı. Ancak hatalara bakıp iş yapmaktan korkmaya, moral bozmaya da gerek yok.
İş yapmayan kimse haliyle hata da yapmaz. Rakipleri yıllardır AK Parti'yi bu konfor sayesinde rahatça eleştiriyor. Şimdi geldiğimiz noktada iş yapmanın, yönetmenin tabiatında yer alan bu hatalar AK Parti'nin moralini bozmuş, iş yapmaya karşı isteğini azaltmış duruyor.
Muhalefet de bu moral bozukluğunun farkında. Onun için muhalefetin besleme araştırma şirketleri iki günde bir Recep Tayyip Erdoğan karşısında kim aday olursa olsun - tabii ki Kılıçdaroğlu hariç- kazandığı düzmece anket sonuçları yayınlıyor. Amaç moral bozukluğunun üstüne gitmek, AK Parti kaybediyor algısını AK Parti'yi destekleyen toplum kesimlerine hakim kılmak. Besleme anketlere göre AK Parti sürekli oy kaybediyor ama nedense muhalefetin oyu artmıyor. Ajans faaliyetinden başka icraatı olmayan belediye başkanları anketler vasıtasıyla topluma yeni lider olarak sunuluyor.
Kılıçdaroğlu'nun son haftalarda ortaya çıkıp "Erdoğan en çok benden korkuyor" demesi de, erken seçim çağrıları da aynı planın parçası. Muhalefetin oyunun yükseldiği, Erdoğan ve AK Parti'nin ise oyunun düştüğü algısını pekiştirmek için atılmış adımlar. Yapılması gereken basit; hata yapmaktan, eleştirilmekten, beğenilmekten ve hatta kaybetmekten korkmadan doğru bildiği yolda çalışmak, çabalamak, üretmek ve mücadele etmek. Tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm siyasi hayatı boyunca yaptığı gibi! AK Parti, kendi liderini her zamankinden daha fazla örnek almalı. Moral bozmaya, fitne çıkarmaya çalışanların söylediklerine ve yaptıklarına aldanmadan doğru bildiği yolda ilerlemeli.
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