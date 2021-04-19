Ya muhalif blok 2023’ü göremezse!
Sıklaşan bu açıklamalara bakarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı düşünmeye başladığını zannetmiyorum. Kendisi de pekala Türkiye'de herhangi bir seçimi kazanma ihtimalinin olmadığını biliyor. Aslında kendisinin en kuvvetli yönü de burası. Hem en zayıf hem de en kuvvetli yönü... Kimseye bir tehdit oluşturmadığı için oyunun içerisinde kalabiliyor.
Mesela Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda Kılıçdaroğlu'nu bir tehdit olarak görmüyor.
İmamoğlu'nun başka rakipleri saf dışı bırakması, başka denklemleri lehine çevirmesi gerekiyor. Pekala "İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu?" seçiminden kimin kazanacağını biliyor. Tam da bu nedenle Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi zamanı gelene kadar koltuğu dolduracak ideal bir figür oluyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz kırpan diğer bir isim olan Mansur Yavaş için de aynısı geçerli. Kılıçdaroğlu rakibi değil, olamaz. O zaman yerinde durmalı. Genel başkanlığı, içini dolduramadığı liderliği başkasının eline geçmekten korumalı.
Madem öyle Kılıçdaroğlu neden kendi adaylığından sıkça bahseder oldu? Cevabı Meral Akşener'in yükselen yıldızında gizli. Dengeyi terazinin CHP tarafı değil Akşener bozdu.
Akşener son zamanlarda müstakil tavır geliştirmeye, net pozisyon almaya başladı.
Mesela emekli generallerin gece yarısı bildirisine karşı kendi partisinin önde gelen isimlerine zevzek diyerek ciddi bir tavır koydu. HDP ile ilişkileri de Akşener artık kendi bildiği usule göre götüreceğe benziyor. Şimdiye kadar o alanda CHP yol alıyor, Akşener de CHP'nin attığı adımların kendi partisinde ve tabanında kaldırdığı toz dumanla boğuşuyordu.
Ancak dokunulmazlık meselesinde yaptığı açıklamalar, ortaya koymaya çalıştığı müstakil tavrın bir habercisi olarak okunabilir.
Kılıçdaroğlu da kendi adaylığını hiç olmadığı kadar sık konuşarak Akşener'in önünü kesmeye çalışıyor.
"Senin yükselen yıldızın kendi tabanında, kitlende değil benim kendimden vazgeçerek konsolide ettiğim cephede anlamlı. Kendi başına hareket edip, müstakil bir aktör olmaya çalışırsan cephenin dışında kalırsın" demek istiyor.
Biliyorum daha 2023'e çok var ama şimdiden söyleyebilirim.
Muhalefetin aday belirleme süreci zannedilen kadar sorunsuz geçmeyecek. Tam da bu nedenle muhalif blok 2023'ü göremeyebilir!
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