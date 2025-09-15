Ulaş Özdemir

PODCAST CANLI YAYIN
Eklenme Tarihi 15 Eylül 2025

Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, haftalar önce basın toplantısında "Bir koku alıyorum, hoşuma gitmiyor" demişti hakem yönetimleri için. O gün duyduğu o koku, bugün Kadıköy'ün dört bir yanından yükseldi. Türk futbol tarihinin en karanlık gecelerinden birine daha tanıklık ettik. Maç sakin başladı. Trabzonspor'un planı vardı, sahada da bu planı uyguluyordu. Hızlı bir hücumu mükemmel bir golle sonuçlandırdı.

Ancak görünmez bir el devreye girdi. Futbol literatürüne geçecek ölçüde art niyetli bir inisiyatifle o tertemiz gol iptal edildi. Hafızalara hemen Zorbay Küçük'ün yönettiği, Trabzonspor'un beş gol atıp yalnızca üçünün sayıldığı o maç geldi. O gün Trabzonspor hem rakibi hem de hakemi yenmişti.
Ama bu kez Ozan Ergün işi şansa bırakmadı. Uzun zamandır bir takımın aleyhine bu kadar yanlı bir yönetim sergilendiğini hatırlamıyorum. Fenerbahçe istediği her pozisyonda faul aldı, Trabzonsporlu oyuncuların ikili mücadeleye girmesi adeta yasaklandı.

Saha içinde yaşananlar yıllar boyunca unutulmayacak kadar ağırdı. Takım kaptanı Savic, kurallar gereği hakemle konuşma hakkına sahipti. Daha ağzını açar açmaz sarı kart gördü. Oysa Nesry, İsmail, Fred hakemle dostane şekilde diyaloğa girerken hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.
Çifte standardın en çıplak haliydi bu. Son yıllarda Türk futbolunda "çift başlı bir lig" oluşturma arzusu bazı çevrelerde hep vardı. Bugün gördük ki onlar bu arzularında nihayet başarıya ulaştı.

Bu geceden sonra konuşacağımız tek şey üzerimize çöken o ağır koku olacak.

