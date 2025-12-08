Ulaş Özdemir

Göztepe deplasmanının ligin en zorlu duraklarından biri olduğunu kabul etmek gerek. Böyle bir sahaya çıkıyorsanız 1. dakikadan 90. dakikaya kadar disiplinin ve oyuna sadakatin tek bir an bile düşmemesi şart. Fatih Tekke, Göztepe karşılaşmasından önce rakibin taktik disiplinine, oyunu fiziksel temasa çekme ısrarına ve ikinci toplara yaptıkları organize hücumlara özellikle dikkat çekmişti. Sahadaki Trabzonspor da tam olarak bu uyarıların karşılığını veren bir görüntü sundu.

Göztepe ön alanda baskıyla Trabzonspor'un nefesini kesmeye çalıştı, oyunu kendi istediği şekle sokmak için sabırla bekledi. Ancak Trabzonspor bu tuzağa hiç düşmedi, pas disiplinini korudu, her hücumu bir şekilde sonlandırarak rakibe dönen top fırsatı tanımadı. İkinci yarıya da aynı kararlılıkla başladı Trabzonspor. Hem savunma güvenliğini bırakmadan hem de hücumda üretmeye devam etmek, böylesine zorlu bir deplasmanda kırılma anlarını tayin eden en kritik unsurdu.

Tabiri caizse Fatih Tekke ve öğrencileri oyunu 1. dakikadan 80. dakikaya kadar ilmek ilmek işledi. Her oyuncu görev tanımını eksiksiz hatta kusursuza yakın şekilde yerine getirdi. Ancak sahanın en etkili isimlerinden Pina'nın kırmızı kartla oyundan atılması atmosferi bir anda değiştirdi. Maç tam Göztepe'nin istediği kıvama gelirken Trabzonspor için zorlu bir savunma imtihanı başladı. Ve tüm bu baskıya, eksilmeye ve deplasman atmosferine rağmen Trabzonspor kazanmayı bilen taraf oldu.