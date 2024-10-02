SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çürümüşlüğün üzerindeki Yıldırım!
Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 2 Ekim 2024

Çürümüşlüğün üzerindeki Yıldırım!

YUNUS Yıldırım, Türk futbolundaki adalet arayışını her seferinde baltalayan bir figür.
Verdiği ve vermediği kararlar, futbolun temel değerlerini aşındırırken, derin yapısal sorunların da simgesi!
Süper Lig'de yönettiği yüzlerce maç, Yıldırım'ın gösterdiği kartlar ve kararlarıyla hatırlanır oldu. Bu kararların ardındaki sistematik eğilim, futbolun kaderini de şekillendirdi.
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında verilmeyen penaltı, onun tarafsızlıktan ne kadar uzak kaldığını gösteren en çarpıcı örneklerden biriydi.
O an, adaletin sadece bir hayal olduğunu trajik biçimde hatırlattı.

LİYAKAT VE ÇÜRÜME
Yıldırım'ın hakemlikten sonra MHK'de belirli dönemler yer alması, Türk futbolundaki büyük bir paradoksu açığa çıkarıyordu. Sahada adaletten sapmış bir ismin, adaleti tesis etmesi gereken bir kuruma yükselmesi, futbolun içindeki liyakat kavramının tamamen yerle bir olduğunu gösteriyordu. Aslında onun bu pozisyonu, hakemlik sistemindeki çürümüşlüğün ve çarpık güç ilişkilerinin belirgin bir yansımasıydı.
Son MHK'de hakem atamalarından sorumlu Yıldırım'ın Cem Papila'yı Trabzonspor'a göndermesi, adaletin nasıl hiçe sayıldığının en somut örneğiydi. Trabzonspor'un şampiyonluk hayallerini baltalayan, adaletsizliğin sembolü olmuş bir figürü, bir kez daha aynı şehre göndermek, futbolun içindeki manipülasyonun ve güç gösterisinin çirkin bir temsiliydi. Bu karar, Trabzonspor'a ve adalet arayışına karşı bir meydan okumaydı.

FUTBOLUN KARANLIK YÜZÜ
Yunus Yıldırım, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda saha dışındaki karanlık ilişkiler ağının temsilcisi olarak öne çıkıyor.
Adaletin temel ilkelerinin her defasında çiğnendiği, çıkar ilişkilerinin bir hakemin kariyerini yönlendirdiği ve futbolun sahici kimliğinden nasıl uzaklaştığı, Yıldırım'ın varlığında en net haliyle görüldü. Ancak adalet, er ya da geç bu karanlıkları aydınlatacak ve Yunus Yıldırım gibi figürlerin futbola verdiği zarar, tüm açıklığıyla ortaya çıkacak.
Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan beklentimiz Yıldırım'ın Türk futbolunun kaderiyle oynamasına göz yummayan, gerçek anlamda bir liderliktir. Yunus Yıldırım'ın dümen tuttuğu adaletsizlik gemisini durdurmak sizin elinizde. Türk futbolunun temizlenmesi, bu düzensizliğe "dur" diyecek bir cesaretle mümkün. Sayın Hacıosmanoğlu, adaletin terazisini tekrar yerli yerine koyacak bir hamleyle bu hikâyeyi yeniden yazın; çünkü tarihte asıl hatırlanacak olan adaleti savunanlardır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Uyanış! 30 Eylül 2024, Pazartesi 15 doktora bedel 24 Eylül 2024, Salı Kızılcık şerbeti! 20 Eylül 2024, Cuma Dayanak! 16 Eylül 2024, Pazartesi
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti!
İran mı güçlü İsrail mi?
İran İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı! İsrail toprakları böyle vuruldu
İsrail toprakları işte böyle vuruldu
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
İran ilk kez ateşledi!
Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Okan Buruk'tan 3 yıldıza kesik! Forma yok
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
"İsrail er ya da geç durdurulacak"
SON DAKİKA