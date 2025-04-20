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Ritim ve hız problemi

Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

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Eklenme Tarihi 20 Nisan 2025

TRABZONSPOR, küme düşmesi kesinleşmiş ve ağırlıklı olarak altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan Adana Demirspor'a konuk oldu. Teknik direktör Fatih Tekke, hafta içi oynanacak Türkiye Kupası yarı finalini düşünerek kısmi bir rotasyona gitti. Ancak bu rotasyonun merkezinde yer alan iki isim, takımın hücumdaki tempo ve kalite dengesini belirleyen kilit oyuncular Nwakaeme ve Zubkov'du.
Onların yokluğunda Trabzonspor oyunun hızını kontrol etmekte ciddi zorlandı. Fatih Tekke'nin oyun anlayışı, topu hızlı dolaştırmaya ve tempoyu sürekli yüksek tutmaya dayanıyor. Ancak bu anlayış, uygun oyuncu profili olmadan işlemiyor. İlk yarı özelinde Trabzonspor'un ritim bulamaması, topu öne taşıyamaması ve rakip savunmayı zorlayamaması bu problemin açık bir yansımasıydı.

GÖZTEPE MAÇI ÖNEMLİ
Adana Demirspor karşılaşması, Trabzonspor adına sahadaki bazı oyuncuların takımın genel seviyesini nasıl aşağıya çektiğini net şekilde gösterdi. Aynı zamanda gelecek sezon için ihtiyaç duyulan oyuncu profiline dair değerli ipuçları sundu. Trabzonspor, her ne kadar vasatı aşamasa da sezonun yalnızca ikinci deplasman galibiyetini alarak sahadan üç puanla ayrıldı. Şimdi gözler Türkiye Kupası'nda.
Göztepe ile oynanacak kritik karşılaşma, yalnızca bir yarı final değil; sezonun geri kalanını anlamlı kılmak ve gelecek adına umut taşımak için de önemli bir sınav olacak.

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