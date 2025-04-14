Ulaş Özdemir

FUTBOLDA bazı haftalar tek başına skorlarla değil niyet ve kokusu alınan değişimle anlam kazanır. Bu hafta Trabzonspor adına sahada tam da böyle bir hava vardı. Fatih Tekke'nin tercihleri geleceğe dair zihniyet manifestosu gibiydi. Beklentim, Tekke'nin diziliş ve kadro yapısında belirgin revizyona gitmesiydi. Nitekim öyle de oldu.



DİSİPLİN BOZULMADI

Sahada 4-4-2'ye yakın, hücum odaklı bir dizilim izledik. Bu sistem, özellikle ofansif karakterli oyuncularla uygulandığında büyük denge ve disiplin gerektirir. Tekke'nin tercih ettiği oyuncu profiliyle bu oyunu sahaya yansıtmak kolay değildi ama Trabzonspor hem sistemsel hem bireysel performans açısından özellikle ilk yarıda tatmin edici sınav verdi.

Rizespor'un önde baskılı oyunu zaman zaman Trabzonspor'un merkezden oyun kurmasını zorlaştırdı.

Ancak bu baskıya rağmen oyun disiplini bozulmadı. Trabzonspor rakibin cezalandırıcı hamlelerine açık kapı bırakmadı.

Mustafa-Nwakaeme ve Pedro- Zubkov gibi hücum gücü yüksek isimlerle sahada olunmasına karşın, kenar ve merkez boşlukları büyük ölçüde kapatıldı. Bu da bize gösterdi ki, topa sahip olunduğunda değil ne yapıldığında oyunun anlamı değişir.



UMUT VERİCİ BİR ADIM

Ligdeki konumun arzu edilenin uzağında olduğu bu dönemde Fatih Tekke'nin risk alarak değişimi denemesi son derece kıymetlidir. Çünkü bugün alınan puandan çok yarına bırakılacak oyun kimliği ve sistem inşası belirleyici olacaktır. Trabzonspor için asıl mesele sürdürülebilir, tutarlı ve kendine özgü bir futbol anlayışı oturtmaktır.

Fatih Tekke'nin bu yoldaki adımları bana göre umut vericidir.