Değişimin önünde duramazsınız

TÜRKİYE'de hakemleri tartışmaktan oyunu yorumlayamaz olduk! Eğer hakemler oyunun önüne geçiyorsa zaten sağlıklı ve temiz futboldan bahsetmek de imkansız hale geliyor.

Son dönemin en çok tartışılan konusu, devre dışı bırakılan hakemlerin Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmesi! Kimileri bunu "iade-i itibar" kimileri "ne için gönderildiklerini kimse anlayamadı, iyi oldu" şeklinde yorumladı. Kimi oligarklar da "şaibe var, sezon tescil edilmesin" dedi.

Hakemlerin dönüşüne sadece iki kulüpten, Fenerbahçe ve Başakşehir'den açıklama geldi! Hak, hukuk ve adaletten bahsedilen o açıklamaların devamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası hatta haziran ayında yapılacak TFF mali genel kurulunun gündem maddeleri arasına olağanüstü seçim maddesinin eklenmesi istendi.

Ancak MHK dün yaptığı hakem atamalarıyla "şimdilik" kaydıyla kararının arkasında duracağını gösterdi.

"Şimdilik" diyorum çünkü yarın her şey tersine dönebilir ve sistemin dışında kalan hakemler yeniden maçlara atanabilir. Bu endişe bile bize, ülkedeki futbolun bir planla değil 'gündelik çözümlerle' yönetildiğini gösteriyor aslında…



EN ÇOK GÜMÜŞDAĞ SEVİNDİ

Hakemlerin geri dönmesine en çok sevinenin Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olması "malumun ilanıydı" sadece. Çünkü o hakemlerin arasında Başakşehir'i 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa taşıyanlar da vardı.

Biri Halis Özkahya!

7 Mart 2020'de oynanan Gaziantep - Trabzonspor müsabakasında maç 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor'un attığı nizami gol hakem Halis Özkahya tarafından iptal edildi ve Trabzonspor deplasmanda iki puan bıraktı.

Diğeri Fırat Aydınus… 15 Mart 2020'de oynanan Trabzonspor - Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Skrtel'in yaptığı penaltıyı hakem Fırat Aydınus görmezlikten geldi ve Trabzonspor sahasında iki puan bıraktı.

Bir diğeri Hüseyin Göçek!

19 Haziran 2020'de Ankaragücü - Başakşehir maçı 1-0 ev sahibinin lehine devam ediyordu. Göçek, Ankaragücü'nün attığı yüzde yüzlük golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Maçı da Başakşehir 2-1 kazandı.

Hatırlayın, 2018-2019 sezonundaki Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikasında Konyaspor lehine penaltı kararı veren Hüseyin Göçek ve VAR hakemi Halis Özkahya MHK tarafından kızağa çekilecekti.

Gümüşdağ, Trabzonspor'un imza atmadığı bildiriyle bazı kulüpleri de yanına alarak iki hakemin görevlerine geri dönmesini sağladı.



BAYKAN SAMİMİ DEĞİL

Gelelim Mehmet Baykan'a!

Baykan'ın son 20 yılda beraber çalışmadığı TFF Başkanı yok gibi!

TFF'nin her yönetiminde görev aldı, bazılarında başkan vekilliği de yaptı. Rahmetli Hasan Doğan federasyonunda yine yönetim kurulu üyesiydi. Hasan Doğan federasyonu 5 hakemi sistemin dışına attı. O gün istifa etmeyen Baykan bugün hakemlere "hukuksuzluk yapıldı" diyerek görevinden ayrılıyor.

Geçmişte hakemlerle haksız şampiyonluk kazananların bugün "hak" diye bağırmasını, geçmişte hakemlerin saf dışı bırakılmasına sessiz kalanların bugün "adalet" çığlığıyla istifa etmesini elbette samimi bulmuyorum.

Yalnız şu bir gerçek ki, TFF içerisinde kurdukları yapının yıkılmasını istemeyenler elinden geleni yapacaktır. Ne kadar ısrar edecekler, ne kadar daha dayanacaklar bilmiyorum. Ama şunu gayet iyi biliyorum ki, futbolumuzu modern ve profesyonel manada kurumsal bir yapıya kavuşturmak isteyenler artık çoğunlukta ve onlardan daha güçlüler!