Hem ligi hem Avrupa'yı domine edecek Trabzonspor geliyor

İstanbul'daki zirvede transferler, oyun sistemi, altyapı ve daha birçok konu masaya yatırıldı. Toplantıdan çıkan sonuç daha güçlü bir Trabzonspo r oldu... Takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili görüş birliğine varıldı. Geleceğin planları yapıldı...



TRABZONSPOR Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 'futbol aklı'nı doğru şekilde ortaya koymaya devam ediyor. Gerek geçen sezonun devre arasında gerekse bu sezonun ilk kampına yetiştirilen transferler ve yine bu sezonun devre arasında takıma katılan oyuncular Trabzonspor'un bir 'futbol aklı'yla yönetildiğinin en önemli göstergesidir. Trabzonspor 'transfer mühendissizliğinden' 'transfer mühendisliğine' evrildi ki bu durum takımı bugün şampiyonluğa götürüyor. Takımda olan, takıma yeni katılan hiç fark etmiyor hepsi bir sistemin çarkının içerisinde ve düzgün şekilde çalışıyor.

Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yaptığı toplantı, bu doğruların devam edeceğinin gerçeğiydi sadece. O fotoğrafı görenler bir dejavu yaşadı çünkü geçen yıl da aynı fotoğraf verilmişti. Trabzonspor geçen yıl ki o fotoğraftan sonra bu sezon şampiyonluğa oynuyor.

Bu fotoğraf da şunu diyor özetle: "Bu ligi domine etmeyi sürdüreceğim hatta Avrupa'da da başarılı olacak planlama yapacağım." Peki o toplantıda neler oldu?



1) FORMASYON ZENGİNLİĞİ

ABDULLAH Avcı, modern futbolun Türkiye'deki temsilcisi. Bu oyuna saygı duyuyor, o oyunu sürekli geliştiriyor, yeniliyor, sahada çirkinleşmiyor ve oyunun en güzel taraflarını aktarıyor. Hem oyun içerisindeki formasyon değişiklikleri hem de senaryo kötüye gittiğindeki müdahaleleri başarılı olmasındaki en temel etkenler.



KAAN AYHAN OLABİLİR

İŞTE 'yenilemenin' başka bir versiyonunu da gelecek sezon ve pek tabi ki Avrupa arenasında görebiliriz. Avrupa'daki takımların yüzde 60-70'inin oynadığı sistem, hücumda 3'lü savunmada 5'li dizilim.

Abdullah Avcı önümüzdeki sezon hem ligde hem Avrupa'da çeşitli formasyonları deneyebilir. Zaten bunun mesajlarını bu sezon birkaç maçta verdi.

Abdullah Hoca transfer politikasını belirlerken farklı saha içi formasyonlarını da hesaba katıyor. Hem hücum hem savunma yönü güçlü, taktik repertuarı geniş, farklı formasyonlara uyum sağlayabilen, gerektiğinde 3'lü gerektiğinde 4'lü her dizilişlere uyum sağlayabilen bir kadro oluşturmayı hedefliyor.



KISA VE UZUN VADE

Bu bakış açısından da anlıyoruz ki Abdullah Avcı mevcutla yetinmeyip takımın Avrupa standartlarına sahip futbol anlayışının olmasını ve sürdürülebilir başarıyı hedefliyor.

Transfer ve gelecek planlaması kısa, orta ve uzun vadeli olarak Abdullah Avcı tarafından yapıldı. Avcı, Trabzonspor'un uzun seneler ligi domine edebilecek bir kurumsallığa ve potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Ve bu potansiyeli sonuna kadar kullanmayı arzuluyor.



2) UĞURCAN GİDECEK Mİ?

TRABZONSPOR'DA en kritik nokta Uğurcan Çakır! Gidecek mi kalacak mı? Giderse yerine gelecek isim yerli mi olacak yabancı mı? Gitmez ise ücretinde iyileştirme yapılacak mı?

Karar tamamen Uğurcan'ın aslında! Bu mesajı da verdi birkaç maç önce.

Uğurcan gitmek ile kalmak arasındaki ince noktada. Eğer 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis teklifi gelir ise Uğurcan'ı tutmak ekonomik anlamda da yanlış olur. Gelmez ise Uğurcan'ın ücretinde iyileştirme yapılacaktır. Trabzonspor'u hemen her maç oyunda tutan, bu sene özelinde kendini inanılmaz şekilde geliştiren ve artık pas oyununun içerisinde de olan kalecini yıllık 9 milyon TL'ye oynatmak doğru değil!

Peki ya gittiğinde! İşte en kritik dönemeç burası! Kaleci yabancı mı olacak yerli mi? Seneye 4 yerli kuralı geleceğine göre kale için yerli şartları zorlanacaktır. Olmaz ise mecburen yabancı!



3) DJANİNY VE CORNELİUS KALACAK MI!

DENSWİL oynadığı maçlarda takıma çok büyük katkılar sağladı. Sol stoper olmasına rağmen, kendi mevkisinde oynadığı maç sayısı 3'ü geçmez.

Ama sol bekte de sağ stoperde de üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Trabzonspor Yönetimi, Denswil ile sözleşme imzalanmasından yana. Sezon sonu masaya oturabilirler.

Trabzonspor'un 'Beyin' lakaplı oyuncusu Nwakaeme!

Haliyle onu anlatacak kelimeler kifayetsiz kalıyor.

Oyun zekası, yaratıcılığı, pasları ve golleriyle Trabzonspor'un dinamosu. Masada büyük ihtimalle Nwakaeme de vardı. Beşiktaş maçı öncesinde imzalar atılabilir mi? Bekleyip göreceğiz!

Sezon başında yaşanan sakatlıklara rağmen oyunda kalan ve Trabzonspor'un kritik maçlarını çözen Bakasetas gitmek istediğini iletti keza Abdülkadir Ömür de Avrupa'da oynama hayali kuruyor. İki oyuncu için gelecek tekliflere bakılacak.

Trabzonspor Yönetimi, Abdullah Avcı'nın takımda kalmasını istediği oyuncularla ilgili görüşünü de aldı. Avcı gelecek yılın planlamasında, Djaniny, Cornelius ve Dorukhan'ın kalmasını isteyerek aslında 'Takımın Omurgasını' korumayı amaçlıyor. Sonuç olarak Başkan Ağaoğlu, Asbaşkan Doğan ve Abdullah Avcı'nın oturduğu o masa bizlere, "Erken kalkan yol alır" atasözünü bir kez daha hatırlattı.



4) ALTYAPIDA DEĞİŞİKLİK

TRABZONSPOR altyapısı son yıllarda üretemiyor. Bunun elbette çok çeşitli sebepleri var. Ama sebepler sadece Trabzonspor için geçerli değil.

Türkiye'deki birçok kulübün sorunu altyapılarının üretememesi. En temel eksiklik de hem antrenör hem tesisleşme hem de oyuncuya yönelik yatırım yapılmaması. Aslında Avrupa'da doğru örnekler var ki bunlardan biri Ajax! Gidip nasıl başardıklarına yönelik inceleme yapılsa ve sadece o model uygulansa bile sorun büyük ölçüde halledilecek! Trabzonspor altyapı tesisleşmesine çok ciddi yatırım yaptı ve adını da 'altyapı filozofu' Özkan Sümer Futbol Akademisi koydu! O zaman O'nun adına yakışır bir üretim akademisine geçme vaktiydi ve Abdullah Avcı tüm sistemin değiştirilmesini istedi. Bununla ilgili raporunu sundu. Muhtemelen Avrupa ve Türkiye'den altyapı konusunda uzman ve tecrübeli isimler göreve başlayacak.



5) PİLOT TAKIM KURULACAK

TRABZONSPOR, pilot takım kurulması fikrini kabul etti. Ya Türkiye'de ya da Almanya'da. Geçmişte de pilot takımı vardı Trabzonspor'un fakat orada da bilindik sorunlar yumağı sonunu getirdi.

Nihayetinde pilot takım-doğru kurgulanırsa- genç oyuncuların fiziksel, oyun ve pozisyon bilgisinin yanında tecrübe kazanmasını da sağlayacak. Trabzonspor'a altyapıdan gelen bazı oyuncular sahada nerede duracağını dahi bilmiyor.

Rakibi nasıl karşılayacağı konusunda eksik! Toplu ve topsuz oyunlarda başarısız. Nereye koşacağından bihaber!

Bu onların suçu değil aslında. Geldikleri yerde ya yeterince öğretilememiş ya da oyuncu öğrenememiş. Ama A Takıma "hazır" diye gönderilmiş! Ne kadar acı değil mi? Trabzonspor altyapı modelini 'modern futbolun gereklerine uygun hale getirdiğinde' oyuncular A Takım'da olmasa dahi pilot takımda oynayarak kendini geliştirebilecek.