Ulaş Özdemir

Önceki yazılarımda sormuştum, hatırlarsınız! Trabzonspor geriye düştüğünde nasıl bir tepki verecekti? Reis yönetiminde ligde ilk kez geriye düştü Trabzonspor. İlk yarıda Trabzonspor'un orta sahasıyla hücumu arasındaki bağlantı çok zayıftı.

Rizespor öndeki baskısıyla çıkışları bozdu ve sağdan geliştirdiği ataklarla Borrelli'yi iki kez golle buluşturdu. Hücumda süreklilik kurulamayınca savunmanın üzerindeki yük de gittikçe ağırlaştı. İlk devrenin faturası takımın birlikte hareket etmesini oldukça zorlaştırdı.

Reis, devrede Fabinho'nun yerine Folcarelli'yi alarak merkeze müdahale etti. İkinci yarıda hücumun yönünü belirleyen ise Muçi'nin hareketliliğiydi. Salah'ın pasıyla savunmanın arkasına geçti, kalecinin üzerinden Melih'e golü hazırladı. Aral'ın beraberlik golünün pasını verdi. Franculino'nun tamamladığı top da onun şutundan sekti. Dört gol, dört ayrı bitiricilik!

Hepsinin oluşumunda Muçi'nin izi vardı. Bu performansın asıl değeri Muçi'nin çevresindeki oyuncuları da etkili hâle getirmesiydi. Salah'ın pas kalitesi onun koşularıyla buluşunca Trabzonspor'un hücumu derinlik kazandı.

Muçi kimi zaman hazırlayan kimi zaman kaleyi tehdit eden oyuncu oldu. Rizespor savunması aynı hücum içinde hem topa hem arkaya yapılan koşulara cevap vermekte zorlandı.İki farklı geriden gelip öne geçebilmek, Reis'in takımı adına önemli bir gelişmedir.

Trabzonspor kötü bir ilk yarının ardından oyununu yeniden kurabildiğini gösterdi. Geriye düştüğünde ne yapacağını merak ettiğimiz takım ilk ciddi cevabını verdi. Şampiyonluk yolu böyle zor maçlardan geçer. Bazen oyun planın bozulur ve o bozulan plan bütün ağırlığıyla üzerine çöker.

Trabzonspor, Rize'de bu yükün altından kalkacak iradeye sahip olduğunu gösterdi. Şimdi o iradeyi daha sağlam bir savunmayla ve maçın geneline yayılan bir oyun disipliniyle tamamlamak gerekiyor.

Çünkü zirve yarışında geri dönüş kadar kazanılan üstünlüğü korumanın olgunluğu da önemlidir. Reis'in takımı böylesine zor anlarda bulduğu bu cevabı bir alışkanlığa dönüştürürse mutlu sona ulaşır.