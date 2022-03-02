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Ulaş Özdemir Ulaş Özdemir
  • 02 Mart 2022, Çarşamba

Üç kupalı sezon mu?

TRABZONSPOR en organize sezonlarından birini yaşıyor. Takım olmayı başaran, bir sistemin içerinde her türlü formasyonu doğru şekilde sahneye koyan oyuncular, hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla devam ediyor! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında ligde tek mağlubiyeti aldığı Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, bu sezon birkaç maç özelinde uyguladığı ön alan baskısıyla başladı.
Bunda da büyük oranda başarı sağlayan Trabzonspor, Fernando'yu da kilitleyerek Antalyaspor'un oyun kurmasını engelledi. Bordo Mavililer golü bulduktan sonra pas oyununa geri döndü.
Antalyaspor maçın genelinde üretkenlik anlamında çok vasat kaldı. Merkezde özellikle Siopis ve Berat'ın baskısıyla oyunu kanatlara yayarak ceza sahasına yaptığı ortalarla gol aramaya çalışan Antalyaspor, orta sahayı Hakan Özmert ile güçlendirerek merkezden gelmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Bulduğu bir kaç pozisyonda ise Uğurcan engelini aşamadı. Ayrıca Trabzonspor'a direkler engel olmasaydı maç çoktan kopup gidecekti.
Trabzonspor, başladığı gibi bitirdiği oyunda yarı finale yükseldi.
Bütün alanlarda yarışmak ve kupalara uzanmak isteyen Abdullah Avcı'nın 'üç kupa' hedefi bakalım gerçek olacak mı? Bir Altın Sezonu daha Trabzonspor'a yaşatabilecek mi? Biri artık garanti gibi, diğeri yakın öbürü de iki adım uzağında.
Bekleyip, göreceğiz. Uğurcan Çakır'a ayrı bir parantez açmak istiyorum. Evet, Avrupa hedefi var.
Şampiyonluğu yaşadıktan sonra gitmek istiyor. En doğal hakkıdır da! Ama Trabzonspor böyle bir kaleci bulabilir mi, emin değilim!

Maç daha erken kopabilirdi
Uğurcan gibisi bulunur mu?

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