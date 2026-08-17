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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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18 milyonluk anlaşma

Eklenme Tarihi 16 Ağustos 2026

Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun, 18 milyon TL'lik reklam anlaşması için resmi imzaları atmaya hazırlandığı konuşuluyor.

18 MİLYONLUK ANLAŞMA

Magazin dünyasında yeni sezonun anlaşmaları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son duyumum ise oyuncu Uraz Kaygılaroğlu cephesinden...
Edindiğim bilgilere göre ünlü oyuncu, bir erkek giyim markasıyla reklam anlaşması için el sıkıştı. Henüz resmi imzalar atılmamış olsa da tarafların sözlü olarak anlaşmaya vardığı ve anlaşma bedelinin yaklaşık 18 milyon TL olduğu konuşuluyor.

Öte yandan reklam dünyasında milyonluk imzalar hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Sümeyye Aydoğan'ın da 25 milyon TL'lik bir anlaşmaya imza attığı konuşulmuştu.

ÇOCUĞUN FORMASI HEPİMİZİN VİCDANI

Bir futbol maçında yaşanan görüntüler, skoru ve sahadaki mücadeleyi gölgede bıraktı. Henüz 4 yaşındaki bir çocuğun formasının çıkarılması, hepimizi bir kez daha düşünmeye sevk etti.

Futbol tutkudur, rekabettir, heyecandır... Ancak çocukların üzerinden kavga edilecek bir alan değildir. Bir çocuğun üzerinde hangi takımın forması olursa olsun, o forma onun masumiyetine gölge düşürmemeli.

Tribünlerde yetişkinlerin öfkesi, çocukların dünyasına taşınmamalı. Bugün bir Fenerbahçe forması çıkarılır, yarın başka bir takımın forması...
Mesele takım değil. Mesele, bir çocuğun karşısında yetişkin olmanın sorumluluğunu unutmamak. Futbol sahada kazanılır, kaybedilir; ama insanlık tribünde kaybedilmemeli.

EYLÜL SÜRPRİZİ

Ajda Pekkan, hayranlarını yeni bir şarkıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçının, eylül ayında tek şarkılık bir single çıkaracağını öğrendim. Yeni
çalışmasının kayıtlarını önceki gün stüdyoda tamamlayan Ajda Pekkan, şarkının hazırlıklarını da böylece noktalamış oldu. Pekkan'ın yeni şarkısının
aranjörlüğünü ise başarılı müzisyen Volga Tamöz üstlendi.

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