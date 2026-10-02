Adaylar, başvuruda bulundukları bölgelerin resmî internet siteleri üzerinden sonuçlarını "Kabul", "Kısmen Kabul / Kısmen Ret" ve "Ret" durumlarına göre sorgulayabiliyor.

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile Bölge Bilirkişilik Kurulları tarafından yürütülen 2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı.

2025/2026 Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı. (Fotoğraf: AA)

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Bilirkişilik başvuru sonuçları tek bir merkezi liste yerine, her ilin bağlı olduğu Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından kendi resmi internet sitelerinde duyurulmaktadır.

Sorgulama yapmak isteyen adayların, bağlı bulundukları bölge kurulunun duyurular sayfasını kontrol etmesi gerekmektedir:

İstanbul Bölge Kurulu: İstanbul ve çevre illerdeki başvurular için İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu duyurular ekranı,

Ankara & İzmir Bölge Kurulları: İlgili illerin resmi bölge kurulu sayfaları,

Samsun, Antalya, Erzurum Bölge Kurulları: 2 Ekim itibarıyla yayımlanan il bazlı kabul ve ret listeleri duyuru sayfaları üzerinden sorgulama yapabilirler.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İÇİN İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Değerlendirme sonucunda başvurusu "Ret" veya "Kısmen Kabul / Kısmen Ret" olarak açıklanan adaylar için hukuki itiraz süreci de ilanla birlikte başladı.

Bölge kurullarının yayımladığı kılavuzlara göre, sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Bölge Bilirkişilik Kuruluna resmi itiraz dilekçelerini sunmaları gerekmektedir.

Her bölge kurulunun itiraz kabul usulü farklılık gösterebileceğinden, adayların kendi kurul duyurularını dikkatle incelemesi önem taşımaktadır.