Bilirkişilik başvuru sonuçları açıklandı! 2025/2026 sorgulama ekranı
Binlerce uzmanın merakla beklediği 2025/2026 dönemi Bilirkişilik başvuru sonuçları erişime açıldı! Adalet Bakanlığı ve Bölge Bilirkişilik Kurulları tarafından yayımlanan kabul, ret listeleri, itiraz süreleri ve yemin takvimi detayları haberimizde.
Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı ile Bölge Bilirkişilik Kurulları tarafından yürütülen 2025/2026 dönemi bilirkişilik başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı.
Başvuru yoğunluğu sebebiyle takvimde yapılan düzenlemelerin ardından, binlerce uzmanın merakla beklediği nihai sonuçlar 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı.
Adaylar, başvuruda bulundukları bölgelerin resmî internet siteleri üzerinden sonuçlarını "Kabul", "Kısmen Kabul / Kısmen Ret" ve "Ret" durumlarına göre sorgulayabiliyor.
BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Bilirkişilik başvuru sonuçları tek bir merkezi liste yerine, her ilin bağlı olduğu Bilirkişilik Bölge Kurulu tarafından kendi resmi internet sitelerinde duyurulmaktadır.
Sorgulama yapmak isteyen adayların, bağlı bulundukları bölge kurulunun duyurular sayfasını kontrol etmesi gerekmektedir:
İstanbul Bölge Kurulu: İstanbul ve çevre illerdeki başvurular için İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu duyurular ekranı,
Ankara & İzmir Bölge Kurulları: İlgili illerin resmi bölge kurulu sayfaları,
Samsun, Antalya, Erzurum Bölge Kurulları: 2 Ekim itibarıyla yayımlanan il bazlı kabul ve ret listeleri duyuru sayfaları üzerinden sorgulama yapabilirler.
BAŞVURUSU REDDEDİLENLER İÇİN İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI
Değerlendirme sonucunda başvurusu "Ret" veya "Kısmen Kabul / Kısmen Ret" olarak açıklanan adaylar için hukuki itiraz süreci de ilanla birlikte başladı.
Bölge kurullarının yayımladığı kılavuzlara göre, sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili Bölge Bilirkişilik Kuruluna resmi itiraz dilekçelerini sunmaları gerekmektedir.
Her bölge kurulunun itiraz kabul usulü farklılık gösterebileceğinden, adayların kendi kurul duyurularını dikkatle incelemesi önem taşımaktadır.
SONUÇLARDAN SONRAKİ AŞAMA: TOPLU YEMİN TÖRENLERİ VE KESİN LİSTELER
Başvurusu kabul edilen bilirkişi adayları için süreç henüz tamamlanmadı. Listelerde yer alan uzmanlar için ekim ayı içerisinde bölge kurulları tarafından belirlenen takvime göre yemin törenleri düzenlenecek.
Yemin işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin bilirkişi listeleri oluşturulacak ve adli mahkemelerde görevlendirme süreçleri resmen başlayacak. Listede adı yer alan adayların ekstra bir idari işlem yapmasına gerek bulunmamakla birlikte, bağlı oldukları bölge kurulunun yemin yeri ve zamanına ilişkin duyurularını yakından takip etmesi gerekmektedir.