Ufuk Özcan

Aşkları bir dargın bir barışık devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti, 48 saat süren bir ayrılık yaşadı. Çift, Demir'in romantik hamlesiyle buzları eriterek ilişkiye yeniden başladı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinden kulağıma gelen bir bilgi, "Aşk dediğin biraz da böyle bir şey" dedirtti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 48 saatlik kısa bir küslük yaşamış. Öyle ilişkinin geleceğini etkileyecek büyük bir krizden değil, her ilişkide yaşanabilecek, tabiri caizse "incir çekirdeğini doldurmayacak" bir tartışmadan bahsediyorum. Ama Mert Demir'in romantik hamlesi, buzları kısa sürede eritmiş. Gelen bu romantik sürprizin ardından çift yeniden barışmış.

Aslında bence ilişkilerde hiç tartışmamak değil, tartıştıktan sonra birbirini yeniden anlayabilmek önemli. Serenay ve Mert'in bu 48 saatlik küslüğü de bana göre aşklarını zedelemek yerine, birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamış. Bazen küçük tartışmalar, doğru yönetildiğinde büyük aşkları daha da güçlendirir.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç çifti, yeni aşk yuvaları için kolları sıvadı.

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile Zekeriyaköy'de villa arayışına girdi. Bir dönem Sarıyer- Uskumruköy'de yaşayan Mert Yazıcıoğlu, o yıllarda yaşadığı bazı olayların ardından bölgeden taşınmıştı. Şimdilerde ise hayatında yeni bir sayfa açan ünlü oyuncunun, yeniden Sarıyer taraflarına dönmeye hazırlandığını öğrendim.Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile mutlu birlikteliklerini sürdüren Yazıcıoğlu, bu kez rotasını Zekeriyaköy'e çevirmiş. Edindiğim bilgilere göre çift, bir süredir bölgede villa bakıyor ve beğendikleri evleri tek tek inceliyor.

İKİ AYDA 10 KİLO VERDİ!

Bazı değişimler sadece aynada değil, insanın hayatında da kendini gösteriyor… Nurgül Yeşilçay, özel bir dergi için verdiği pozlarla ve fit görüntüsüyle dikkat çekti. Başarılı oyuncunun son dönemde uyguladığı günlük beslenme düzeniyle, yaklaşık 10 kilo verdiğini öğrendim. Yeşilçay'ın bu değişimi gerçekten dikkat çekici. Üstelik mesele sadece kilo vermek değil; kendini iyi hissetmek ve bunu dışarıya da yansıtmak…