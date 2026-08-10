Ufuk Özcan

Yatırımlarını gayrimenkulden yana kullanan Ajda Pekkan, bu kez saat koleksiyonuna bir yenisini ekledi. 12 adet lüks saati bulunan Pekkan, şimdi de dünyaca ünlü bir markanın 5 milyon lira değerindeki özel üretim saatini satın aldı...

Süperstar Ajda Pekkan, sahnelerin olduğu kadar lüksün de hakkını vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava'da sahne alan ve yine binlerce müzikseveri kendisine hayran bırakan Ajda Pekkan, yıllardır kazancını gayrimenkul ve mücevher gibi değerli yatırımlara yönlendiriyor.

Ancak Süperstar'ın son yatırımı bu kez biraz daha farklı… Duyduğuma göre Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde İsviçreli dünyaca ünlü bir saat markasının özel serisinden tam 5 milyon lira değerinde bir saat satın almış. Takı ve mücevher tutkusuyla zaten yakından tanıdığımız Ajda Hanım, belli ki saat koleksiyonunu da büyütmeye karar vermiş. Söz konusu Ajda Pekkan olunca, kolundaki saat bile adeta "Ben Süperstar'ım" diye bağırıyor

KAPIYA GELEN AYRI MESAJ ATAN AYRI

Ebru Gündeş, geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde yaptığı estetik itirafıyla gündeme damga vurmuştu. Sahneden, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım, nasıl 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek operasyon geçirdiğini bizzat kendisi açıkladı.

Yüzünün alt bölgesi ve çene hattını toparlatan mini facelift sonrası ortaya çıkan yeni görüntüsü, Gündeş'in hayranlarının da yakın çevresinin de dikkatinden kaçmadı. Güzel sanatçı, adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Öyle ki Ebru Gündeş'in nasıl bu kadar genç ve dinamik göründüğünü merak edenlerin kimi doktorunu öğrenmek için aramış, kimi mesaj atmış, kimi ise süreci öğrenmek için neredeyse Ebru Gündeş'in kapısında nöbet tutacak hale gelmiş! Anlaşılan Ebru Gündeş'in yeni görüntüsü, "Bu nasıl oldu?" sorusunu da beraberinde getirmiş. Ebru Hanım ise yaptığı itirafla merakları bizzat giderdi. Sonuç ortada; sahnede yıllara meydan okumaya devam ediyor!

SİMGE'DEN ESKİ AŞKINA CEVAP YOK...

Şarkıcı Simge Sağın, kısa süreli ilişki yaşadığı DJ İlkay Şencan ile Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. Önce sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran çift, ayrılık kararını net bir şekilde ortaya koymuştu. Önceki gün 45. yaşını kutlayan Simge'ye eski sevgilisi İlkay Şencan'dan da bir barışma hamlesi gelmiş. Ancak duyduğuma göre Şencan'ın arama ve mesajlarına Simge'den yanıt gelmemiş. Anlaşılan o ki Simge, eski aşkına kapıyı sadece kapatmamış, anahtarı da çoktan değiştirmiş!