Ufuk Özcan

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Göktürk'ten bir ev alan futbolcu, şimdi de 250 milyon liraya bir daire aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN GÖKTÜRK'E VEDA ETTİ



DÜNYACA ünlü futbolcumuz ve Galatasaray'ın yıldız ismi İlkay Gündoğan, İstanbul'daki yaşamında yeni bir sayfa açtı. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan başarılı futbolcu, ailesiyle birlikte artık şehrin merkezine daha yakın bir noktada yaşamayı tercih etti.

İlkay Gündoğan'ın, Zincirlikuyu'da bulunan ünlü bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL değerinde bir daire satın aldığı konuşuluyor. Özellikle geçtiğimiz nisan ayında üçüncü çocukları Kian Leone'nin dünyaya gelmesinin ardından Gündoğan ailesinin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

SÜREKLİ YATIRIM YAPIYOR

İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui Gündoğan ile 2022 yılında dünyaevine giren İlkay Gündoğan'ın, Kais ve Ella'nın ardından üçüncü çocuklarıyla birlikte ailesi daha da büyüdü. Hal böyle olunca şehir merkezine, sosyal yaşam alanlarına ve özellikle hastanelere yakınlık da aile için önemli bir kriter haline gelmiş. Futbol kariyerinin yanı sıra yatırımlarıyla da dikkat çeken Gündoğan'ın, memleketi Balıkesir'de çok sayıda gayrimenkul yatırımı bulunduğu biliniyor. Ünlü futbolcu ayrıca geçtiğimiz haziran ayında Fransa'nın köklü kulüplerinden Montpellier HSC'nin hissedarları arasına katılarak önemli bir yatırım hamlesine daha imza atmıştı. Anlayacağınız İlkay Gündoğan, hem futbolda hem de yatırım dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

YÜKSELEN YILDIZ MOTİVE

MÜZİK dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim var: Motive! Geçtiğimiz günlerde Murda ile yaptığı "Karambol" şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, üretmeye ve müzik dünyasındaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Motive'nin yükselişi sadece çıkardığı şarkılarla da sınırlı değil.

Benim Motive'de özellikle dikkatimi çeken ve takdir ettiğim bir başka konu ise son dönemdeki duruşu… Magazin gündeminde aşk haberleriyle zaman zaman yer alsa da kimseyle polemiğe girmeyen, başkalarına sataşmadan, laf yetiştirmeden kendi işine ve müziğine odaklanan bir isim. Bence sanatçı için en doğru yol da bu diye düşünüyorum.

ALKIŞLANACAK HAREKET!

MAGAZİN dünyasında zaman zaman öyle güzel şeyler duyuyorum ki, paylaşmadan geçemiyorum… Bu kez kulağıma gelen isim Burcu Esmersoy oldu. Duyduğuma göre Burcu, her yıl kendisine yakın çalışan ekibine güzel bir jest yapıyor ve birlikte yurt dışı tatiline çıkıyor. Kuaföründen fotoğrafçısına, makyözünden stilistine kadar bütün ekibini alıp tatile götürüyormuş. Amerika, Maldivler ve Fas'a birlikte tatile giden ekip, son olarak da Mısır'ın yolunu tutmuş. Üstelik masraflarını da karşılıyormuş.

ŞİMDİ diyeceksiniz ki, "Ne var bunda?" Bence çok şey var! Çünkü bir insanın başarısında ekibinin de büyük payı vardır. Yıllardır birlikte çalışan insanları sadece iş zamanı değil, hayatın güzel anlarında da düşünmek ciddi bir vefa göstergesidir. Ben bu hikayeyi duyunca Esmersoy'u tebrik ederek yazmak istedim.