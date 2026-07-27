Ufuk Özcan

Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay'ın vefatından sonra satışa çıkardığı 80 milyonluk teknesine henüz alıcı bulamadı. Oyuncunun hatıralarla dolu teknesini kullanmadığı ve marinada bağlı olduğu öğrenildi...

Kıvanç Tatlıtuğ deniz tutkusuyla tanınan isimlerin başında geliyor. Boş bulduğu her fırsatta kendisini Ege'nin ya da Marmara'nın maviliklerine atan başarılı oyuncu için teknesi adeta ikinci evi gibiydi. Ancak kulağıma gelen bilgilere göre Tatlıtuğ, 80 milyon lira değer biçilen özel yapım teknesini acil olarak satışa çıkarmıştı. Fakat Tatlıtuğ, uzun süredir teknesini satamadı. Biliyorsunuz yakın dostu Halit Yukay'ın geçtiğimiz aylarda yaşadığı deniz kazasında hayatını kaybetmesi, Kıvanç'ı derinden etkilemiş.

Dost acısının ardından büyük teknesine eskisi gibi binemediği, denize açılmak istediğinde ise ya arkadaşlarının teknesini tercih ettiği ya da kendisine ait küçük bir botla kısa turlar yaptığı konuşuluyor. Bazen bazı eşyalar sadece eşya olmaktan çıkar… Yaşanmışlıkları, anıları ve acıları da taşır.

Anlaşılan o ki Kıvanç Tatlıtuğ için de o tekne artık huzurun değil, buruk hatıraların simgesi olmuş diyorum.

TURİZMDE ÖRNEK MODEL

Yaz aylarında hep aynı cümleyi duyuyoruz: "Deniz, kum, güneş…" Oysa turizm artık bunlardan çok daha fazlasını istiyor. Doğaya saygılı, sürdürülebilir ve sağlıklı yaşamı destekleyen işletmeler geleceğin kazananı olacak. İşte bu noktada Selhan Çalıkuşu'nun ortaya koyduğu vizyon dikkatimi çekti.



Kendi elektriğini güneş enerjisinden üreten, mutfağında kullandığı sebze ve meyvelerin önemli bir bölümünü organik olarak kendi tarlasında yetiştiren bu anlayış, sadece işletmecilik değil, aynı zamanda geleceğe yapılan bir yatırım olmuş.

AYÇA AYŞİN'İN MİLYONLUK ATI

Magazin dünyasında lüks otomobilleri, tekneleri ve gösterişli yaşamları konuşmaya alışığız. Ama bazı isimler var ki farklı tutkularıyla öne çıkıyor. Ayça Ayşin Turan da onlardan biri… Güzel oyuncunun uzun süredir sahip olduğu "Öz" isimli safkan Arap atı, son günlerde yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 1.5 milyon TL değerinde olduğu konuşulan atıyla arasındaki bağ, sadece maddi değerle ölçülecek gibi değil. Hayvan sevgisini her fırsatta gösteren Turan'ın, geçmişte atıyla birlikte kamera karşısına çıkması da bu tutkunun en güzel örneklerinden biri.

ÇEŞME'NİN YENİ KOMŞUSU EDİS: 47 MİLYONLUK VİLLAYA 15 MİLYON HARCADI!

Çeşme, yıllardır sadece tatilin değil, ünlülerin de gözde adresi… Bu yazın en dikkat çeken yatırımını ise Edis yaptı. Kulağıma gelen bilgilere göre başarılı şarkıcı, Çeşme'nin en değerli bölgelerinden Dalyan'da, Sakız Adası manzaralı yaklaşık 1 milyon dolar (47 milyon TL) değerinde bir villa satın aldı.

Üstelik evi olduğu gibi kullanmak yerine, tamamen kendi zevkine göre baştan dekore ettirdiği konuşuluyor. Bunun içinde 15 milyon gibi bir rakam harcamış Edis. Aslında bu yatırım hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü Barış Arduç- Gupse Özay, Caner Erkin, Kenan Doğulu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin burada evi buluyor.