Manisa Kula'da acı kaza: Hasan Köroğlu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 16:29

Manisa'nın Kula ilçesinde perdecilik sektörünün tanınan esnaflarından Hasan Köroğlu, kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Selendi-Kula kara yolu Kınık Rampası mevkisinde meydana geldi. Selendi'den Kula yönüne seyir halinde olan 64 yaşındaki Hasan Köroğlu yönetimindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hasan Köroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uzun yıllardır Kula'da perdecilik yapan ve çevresinde dürüst esnaflığıyla tanınan Köroğlu'nun acı haberi; ailesini, yakınlarını ve tüm ilçe halkını yasa boğdu. Köroğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.