Ufuk Özcan

Futbolda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Yusuf Akçiçek, bu kez yeteneğiyle değil, ailesine yaptığı anlamlı jestle gündemde. Kulislerden aldığım bilgiye göre, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen genç futbolcu, yıllardır anne ve babasının kurduğu deniz kenarında yazlık ev hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Akçiçek'in, Muğla Milas'ın en gözde bölgelerinden Kaplankaya'da yaklaşık 50 milyon lira değerinde bir yazlık aldığı konuşuluyor. Bugün milyonlar kazanan birçok genç futbolcu lüks otomobillere, saatlere ve gösterişli harcamalara yöneliyor. Yusuf Akçiçek ise önce ailesinin hayalini gerçekleştirmeyi tercih etmiş. İşte buna "hayırlı evlat" denir.

BODRUM'DA YENİ MODA: TEKNESİ YOKSA DA HAVASI VAR

Bodrum her yaz yeni bir trend çıkarıyor. Bu sezonun en ilginç modası ise deniz taksiler… Artık Yalıkavak'tan Türkbükü'ne gitmek için kara yolunu kullanan neredeyse kalmadı. Yaklaşık bin 200 euro ödeyenler yani 70 bin TL'ye, deniz taksiyle beach'lere (12 metrelik bot) ulaşıyor. Sebebi ise ulaşım değil, tamamen görüntü… Gençler beach'e kapıdan yürüyerek girmek yerine bottan iniyor. Böylece dışarıdan bakanlar, "Yatından geldi" diye düşünüyor. Eskiden önemli olan güzel bir tatil yapmaktı, şimdi ise önemli olan nasıl göründüğün.

Deniz taksiler ulaşım aracı olmaktan çıktı, adeta prestij aracına dönüştü.

MERT YAZICIOĞLU NEDEN HASTANEDE

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Mert Yazıcıoğlu'nun, özel bir klinikte sık sık görülmesi kulizleri hareketlendirmiş. Hatta kulaktan kulağa, bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğüne dair çeşitli iddialar dolaşmaya başlamış.

Edindiğim bilgiye göre Mert Yazıcıoğlu'nun klinikte bulunma nedeni sağlık problemi değil. Başarılı oyuncu, yeni projesinde bir doktor karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Rolüne en iyi şekilde çalışıyor.