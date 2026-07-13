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Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
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Bodrum'da halk tarifesi: Hesabı bu kez vatandaş belirledi!

Eklenme Tarihi 13 Temmuz 2026

Bodrum'daki lüks işletmeler her yaz olduğu gibi bu sene de lahmacun ve ayrana sosyetik fiyat çıkardı. ancak kapılarını çalan olmayınca fiyatlarda indirim yaptı...

Her yaz "Bodrum pahalı" tartışmaları yapılırdı. Bu yıl ise Bodrum'da bambaşka bir cümle konuşuluyor: Son birkaç gündür Bodrum'un dört bir yanını dolaşıyorum.

Esnafla sohbet ediyorum, otelcilerle konuşuyorum, plaj işletmecilerini dinliyorum.

Ortak söyledikleri tek bir şey var. "Müşteri nerede?" Elbette hala dolup taşan marka restoranlar, ünlü beach'ler ve rezervasyon bulunamayan birkaç popüler mekan var.

KONUTTA DA DURUM AYNI

Ancak onlar, Bodrum'un genelini temsil etmiyor. Onların dışında kalan yüzlerce işletme müşteri bekliyor.

Geçen yıl "150 lira" diye konuştuğumuz bir top dondurma bugün birçok yerde 100 liraya kadar gerilemiş durumda. Kimse fiyat kırmayı istemez. Ama müşteri gelmeyince esnaf mecburen indirime gidiyor. Konut piyasasında da tablo farklı değil.

Kiralar aylık yaklaşık 40 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar yüksek görünse de talep beklenen seviyede değil.

2 MİLYONLUK SÜRPRİZ: BOĞAZ'DA AŞK, TEKNEDE KUTLAMA…

Yasemin Kay Allen, yeni yaşını İstanbul Boğazı'nda dostlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz akşam teknede düzenlenen doğum günü partisine sadece en yakın arkadaşlarını davet eden güzel oyuncunun keyfi bir hayli yerindeydi.

Kulislere yansıyan bir detay da kulağıma geldi… Yasemin Allen'in hediyeye çok önem veren biri olmadığını söyleyenler var.
Ancak eşi Erdal Kaya, doğum gününü sıradan geçirmek istememiş.

Duyduğuma göre ünlü bir mücevher markasından 2 milyon lira değerinde oldukça şık bir su yolu bileklik hediye etmiş. Anlaşılan romantizm konusunda Erdal Kaya ince düşünmeyi seviyor.

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