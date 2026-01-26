Ufuk Özcan

Galatasaraylı futbolcular, İstanbul'da milyon dolarlık sitelerin bulunduğu Kemerburgaz için kasanın ağzını açtı. Barış Alper Yılmaz, Kemerburgaz'da değeri yaklaşık 200 milyon TL olan lüks bir evi 175 milyon TL'ye kapattı. Tam 25 milyon TL indirim yaptırdığı söyleniyor. Helal olsun, hem sahada hem masada kazanıyor. Aynı bölgeye Victor Osimhen, Okan Buruk ve son olarak Leroy Sane de taşınmıştı. Yetmedi.

Şimdi sırada Lucas Torreira var. Kulis bilgilerine göre yıldız futbolcu, yeni yuvası için 150 milyon TL gibi ciddi bir rakamı gözden çıkarmış. Anlayacağınız Galatasaray'ın "altın kadrosu", Florya'dan sonra bu kez Kemerburgaz'da birleşiyor. Saha dışında da kopmamak için adeta sözleşmiş gibiler. Aynı site, aynı hayat, aynı hedef.

BU TABLO BİZE ŞUNU GÖSTERİYOR

Bu takım sadece maç günü değil, hayatın içinde de birlikte. Uyum dediğin bazen antrenmanda değil, komşulukta başlıyor. Galatasaray'da birliktelik artık 90 dakikayla sınırlı değil. Antrenman var, maç var, bir de… site toplantısı var. Şampiyonluk böyle gelir derler ya… Belki de anahtar, Kemerburgaz'ın kapısında.

MENÜ AŞKI DEĞİL, HESAP AŞK

Magazin kulisleri son günlerde bu iddiayla çalkalanıyor. İddiaya göre ünlü bir manken, yeni tanıştığı iş adamlarıyla kısa bir flörtleşmenin ardından yemek davetlerine "olur" demekte hiç zorlanmıyormuş. Ama asıl mesele, yemeğin nerede yeneceği... Bu manken, buluşma öncesi mekanı kendisi seçiyormuş. Masaya oturuldu mu fren yok. Menüde ne varsa en pahalısı. Ancak yemekten sonra iş adamını bir daha aramıyormuş. Buna karşın mekandan parasını alıyormuş.

BUTLER GELİYOR...

Dünyaca ünlü yıldız Gerard Butler, 2015 yılında sessiz sedasız Türkiye'ye gelmiş, gözlerden uzak bir tatil yapmıştı. O dönem kimselere görünmeden adeta sır gibi saklanan bu ziyaretin üzerinden yıllar geçti… Kulislerde konuşulanlara göre Gerard Butler, yaz aylarında bir çekim için Yunanistan'a gelecek. Ancak Yunanistan macerası kısa sürecek gibi görünüyor. Çünkü yıldızın asıl yaz rotası çoktan belli: Bodrum.