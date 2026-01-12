SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Paris’te mutluluk İstanbul’da hüzün
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Tüm Yazıları

Paris’te mutluluk İstanbul’da hüzün

Eklenme Tarihi 12 Ocak 2026

Ünlü oyuncu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız'ın yeni başlayan aşkına nazar değdi. Paris'e giden ve dönüşte mutluluk pozları veren ikilinin şu sıralar ayrı olduğu belirtildi...

Paris'te romantik bir tatil yapan sevgililer, sosyal medyadan takipleşmeye devam ediyor.

PARİS'TE MUTLULUK İSTANBUL'DA HÜZÜN

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın, rol arkadaşı Gökçe Akyıldız'a gönlünü kaptırdığı ortaya çıktığında magazin kulisleri epey hareketlenmişti. Paris'te yaptıkları romantik tatil ve dönüşte verdikleri mutluluk pozları, bu aşkın sadece bir söylenti olmadığını da kanıtlar gibiydi. Ancak duyduğuma göre ikili şu sıralar ayrı. Sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip ediyor olmaları her ne kadar umut verse de aralarında küçük bir gönül kırıklığı olduğu konuşuluyor. Benim çok yakıştırdığım bu çiftin, bu kısa mesafeyi bir ayrılık değil, bir mola olarak görmesini diliyorum. Bazı aşklar ikinci bir şansı fazlasıyla hak eder.


HAKAN SABANCI İLE RABİA SOYTÜRK İLİŞKİSİ BİTTİ

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk cephesinde yılbaşı sonrası küçük ama dikkat çekici bir kriz yaşandığı konuşuluyor. Henüz ilişkilerinin adını koymayan ikili, bugüne kadar 4-5 kez buluşup birlikte yemek yemişti. Her şey yolunda giderken yılbaşı sonrasında yaşanan ufak bir tartışma dengeleri biraz sarsmış gibi görünüyor. Kulis bilgilerine göre bu mini kriz sonrası ikili bir süredir konuşmuyor. Tabii burada altını çizmekte fayda var: Bu ilişki henüz çok yeni ve ilk sınavını veriyor. Yani yaşananlar, ilişkiler dünyasında "olur böyle şeyler" kategorisinde.

ÇEŞME'DE FIRTINA EVDE TADİLAT

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın Çeşme'deki evi, son yağmur ve fırtınalardan nasibini almış. Doğa dinlemiyor; şöhretmiş, sakin hayatmış… Rüzgâr esti mi herkese eşit esiyor. Edindiğim bilgilere göre çift şu sıralar evlerinin tadilatıyla uğraşıyor. Kim bilir, belki de yıllardır kaçtıkları şehir kalabalığının stresini bu kez ustalar, planlar ve onarım listeleriyle yaşıyorlarmış. Ama bu ikiliyi tanıyorsak, meseleyi büyütmeden, telaşa kapılmadan çözeceklerdir.


RAGGA OKTAY KÜLLERİNDEN DOĞDU: 1 AYDA 6 MİLYON KAZANDI

Müzik dünyasında bazı şarkılar vardır; zamanı geçer sanılır ama doğru anda yeniden doğar. Ragga Oktay'ın 2015 yılında yayımlanan "Yeniden" adlı şarkısı da tam olarak bunu yaşadı. Bir dizide yer alan unutulmaz bir sahnenin ardından, sosyal medyada başlayan dalga kısa sürede koca bir akıma dönüştü. Şarkı artık sadece dinlenmiyor; çekiliyor, paylaşılıyor, birlikte eğlenilen bir ritüele dönüşüyor. Sadece bir ayda 42 milyon dinlenmeye ulaşan "Yeniden", Ragga Oktay'a YouTube'dan yaklaşık 6 milyon lira kazandırırken, sanatçının sahne fiyatını da 1 milyon liraya taşıdı.

KENDİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Yakında yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Mert Ramazan Demir, yoğun geçen sezonun ardından kendini ödüllendirmeyi ihmal etmemiş. Kulislere yansıyan bilgilere göre genç oyuncu, yaklaşık 8 milyon lira değerinde bir SUV jeep satın almış.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Muratına eriyor 05 Ocak 2026, Pazartesi Evlilik çok yakın 29 Aralık 2025, Pazartesi 10. yılında 10 kız çocuğuna burs 22 Aralık 2025, Pazartesi Kıvanç bu yaz karavanda 15 Aralık 2025, Pazartesi
İstanbul ve Ankara’da okullar tatil edildi! 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller listesi
İstanbul ve Ankara'da okullar tatil edildi! 12 Ocak kar tatili olan iller ve valilik duyuruları
Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Bayrampaşa’da sağanak nedeniyle yol çöktü
Süper Kupa sevinci gölgede kalacak! Fenerbahçe transferde mutlu sona yakın
Fenerbahçe transferde mutlu sona yakın
YPG/SDG sahada çöktü DEM Parti devreye girdi: Ankara’ya skandal çağrı
DEM Parti'den Ankara’ya skandal çağrı
Trump Gröndland’ı işgal etmek için özel plan istedi! Müttefikler alarma geçti
Trump'ın Grönland planına ABD ordusu isyan etti!