Ufuk Özcan

Bir zamanlar Türk televizyon ve sinema dünyasının en çok sevilen ikilisi olan Ahmet Kural ve Murat Cemcir, yıllarca birlikte rol aldıkları projelerde izleyicilere kahkahalar ve eğlenceler sundu.

HEMEN hemen herkes, onları birlikte oluşturdukları samimi, güler yüzlü, kıvrak zekâ içeren arkadaşlıkları ile tanıdı. Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız gibi projelerde başrolü paylaşan ikili, bizlere unutulmaz karakterler ortaya çıkarttılar. Fakat yılların dostluğu, Ahmet Kural'ın o dönem sevgilisi şimdi eşi Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'daki düğünleri öncesi yara aldı. Düğün zamanında iki dostun arası, yaşanan bazı olaylar yüzünden açılmıştı. Murat Cemcir de Bodrum'a düğüne gitmeyerek dostluğunu bitirmişti. İkili arasındaki küslüğün nedeni ne olursa olsun, aynı zamanda onları izleyen, takip eden hayranlarının da kalbini kırdı. Yıllar sonra, iki eski dostu bir araya getirmeye çalışan ortak arkadaşlarının başarısız olduğunu duydum. İki ismi tekrar bir araya getirip barıştırmak isteyen ortak bir yapımcı dostları, iki taraftan da olumlu bir dönüş alamamış...

AFRA SARAÇOĞLU UZAK DOĞU TURUNA ÇIKIYOR

GÜZEL oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri haline geldi. Gerek oyunculuğuyla, gerekse güçlü ekran kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu, büyük bir başarı yakaladığı "Yalı Çapkını" dizisinin finalinin ardından yepyeni bir maceraya atılıyor. Bu kez, İstanbul'un ışıklı sokaklarını geride bırakıp Uzak Doğu'ya doğru bir yolculuğa çıkacak.



HIZLI tempolu dizi çekimlerinin ardından dinlenmeye ihtiyaç duyan Saraçoğlu, uzak doğu turu ile hem bedenini hem de ruhunu tazelemek istiyormuş.

HADİSE'DEN ERKEN FİNAL!

SON dönemde televizyon ve dijital platformlar arasında rekabet giderek artarken, yapımların hayatta kalması ya da devam etmesi, izleyici sayıları ve yönetimsel kararlarla şekilleniyor. Şarkıcı Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman gibi bir çok ünlü ismin başrolünde olduğu, renkli karakteri ve eğlenceli senaryosuyla dikkat çeken Esas Oğlan dizisinin ikinci sezonu ertelenmiş. Başarılı oyunculuklar, Hadise'nin ekranlardaki performansı ve komedi dolu hikayesi, izleyici kitlesine hitap etse de, dijital platformların karmaşık algoritmalarında istenilen etkiyi yaratmak her zaman mümkün olmuyor.

Bu da dizinin devamının gelmemesine yol açmış…



SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYORLAR

TÜRK televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri Saruhan Hünel ve Aslı Hünel'in annesi Şükran Hünel, yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu haber, aileyi ve sevenlerini endişeye sevk etmiş durumda. Annesinin sağlık durumu ile ilgili duydukları endişe ve kaygıyı paylaşan Saruhan ve Aslı Hünel, sevenlerinden güçlü bir moral desteği bekliyor.