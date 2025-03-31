Ufuk Özcan

Melisa Şenolsun, yıllar önce Çanakkale'den arsa aldı. Arsası için onlarca teklif alan oyuncu, satmadı. Arsasının değeri ise aldı başını gitti.

SON yıllarda sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda dikkatli yatırımcı kimliğiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Şenolsun, seneler önce Çanakkale'den arazi satın almıştı. Henüz oyunculuk kariyerinin başındayken, geleceğe dönük bir adım atarak yatırım yapmak için satın aldığı arazi, zamanla büyük bir değer kazandı.

Ancak, kendisine sunulan pek çok teklif karşısında da arazisini satmama kararı almış Melisa Şenolsun... Yıllar önce aldığı arazinin şu anki değerinin 2 katı verilse de satmayan güzel oyuncu, ileriye dönük bu bölgenin daha da değerleneceğini düşünüyormuş.

PLANLI İLERLEME...

BU ARADA Çanakkale'den daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu gibi birçok ünlü isim yatırımlık arazi almıştı. Bu durum, Türkiye'de ve dünyada hızla değerlenen gayrimenkul piyasasına dair önemli bir örnek oluşturuyor.

Çoğu zaman ünlü isimler; paralarını lüks araçlara, gösterişli tatillere veya marka yatırımlarına harcarken, Şenolsun ve bu ünlü isimler geleceğe dönük yatırım yapıyorlar.

Benden söylemesi...





MİLYONLUK VİLLASINDA "CAN"I SIKILIYOR

ÜNLÜ komedyen Hasan Can Kaya, kendine has programı ile birlikte hem dijital de hem de sosyal medyada kendine geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş bir isim... Ancak ünlü komedyenin gündemden düşmeyen sadece sahne performansları değil, son dönemde evinin yanında yapılan inşaat yüzünden yaşadığı büyük problemler... Kaya, 5 sene önce Levent'ten villa almış ve burada kendisine bir hayat kurmuştu.

Böylesine kıymetli bir mülk, insanı mutlu etmesi beklenen bir yatırım aracı olmalı...

Fakat Kaya için işler öyle gitmiyor. Villanın hemen yanındaki inşaat, ünlü ismin huzurunu kaçırmaya başlamış. İstenmeyen inşaat sesleri, toz, gürültü ve iş makinelerinin sürekli varlığı, Kaya'nın rahat bir yaşam sürmesini engelliyor. Duyduğuma göre de Kaya, gündüzleri inşaat sesleri yüzünden ikinci bir ev kiralamak için arayışa girmiş.

ALAÇATI'DA BAYRAM İNDİRİMİ!

SON yıllarda Çeşme- Alaçatı, özellikle yüksek fiyatları ile sıkça gündeme gelmişti. Hangi mevsim olursa olsun, bu şirin yer, lüks tatilcilerin gözdesi haline gelmişti. Ancak, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde değişen bir durum var. Bodrum ve Antalya'nın aksine oteller fiyatlarını önemli ölçüde düşürdü.

Alaçatı'nın zaman zaman astronomik fiyatları, tatilciler için bir engel oluşturuyor olsa da, bu Bayram dönemi itibariyle otel fiyatları düşüşe geçti. Günlüğü 10 bin veya 15 bin lira olan butik oteller bayramda büyük indirimlere gitmiş.

Özellikle bin TL'ye kadar inen günlük konaklama fiyatları ile şimdilerde yer bulabiliyorsunuz.





MİAMİ'DE 2 MİLYON DOLAR DOLANDIRILDI

ÜNLÜ işletmeci İzzet Çapa, kurduğu markalar ile bir dönemin İstanbul eğlence hayatına domine ediyor ve yön veriyordu. Daha sonra Amerika'ya taşınma kararı almış ve Miami'ye yerleşmişti. Burada bir restoran hayali kuran ve kısa sürede bu hayalini gerçekleştiren Çapa, Miami'de başarı yakalamak istiyordu. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Çapa, yaklaşık 2 milyon dolar değerinde büyük bir dolandırıcılığa uğrayarak, işletmesini kapatmak zorunda kaldı ve İstanbul'a geri döndü. Bu büyük hayal kırıklığı, onun iş dünyasındaki kariyerini sarsmış olsa da, İzzet Çapa'nın azmi ve girişimcilik ruhu, onu yeniden sektöre döndürdü. Şimdi ise, İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Bebek'te yeni bir mekan açmak üzere geri dönmüş. Benden söylemesi...