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"Aşk karantinası: Serenay ve Mert dış dünyayı unuttu"

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

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Eklenme Tarihi 14 Nisan 2025

SERENAY Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir, artık "sosyalleşmeme" kararı aldı.

GÜZEL oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuşlardı.
Ama bu aralar iki ismi İstanbul sokaklarında bir arada göremiyoruz.
Oysa birkaç ay öncesine kadar gündemden düşmeyen, sosyal medyada fırtınalar estiren, her kareleriyle hayranlarını heyecanlandıran çift, adeta gözlerden kayboldu. Peki, ne oldu?
Aşkları soluk mu aldı yoksa sadece dış dünyanın gürültüsünden kaçmayı mı tercih ettiler? İkili bu zorlu dönemde evden dışarı çıkmama kararı almış kimseyle de konuşmuyorlarmış ama ikilinin aşkı hâlâ devam ediyor. Benden söylemesi.

EVDEYİZ DEDE: DİJİTAL DÜNYANIN YENİ YILDIZI
Berkay, YouTube kanalında fırtına gibi esiyor... Ünlü meslektaşlarını konuk ediyor...

SANATÇI Berkay'ın, YouTube'da başlattığı "Evdeyiz Dede" isimli konsept müzik programı sade formatı, samimi atmosferi ve güçlü müzik performanslarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan program oldu. YouTube'un ilk altı ayında en çok izlenen içeriği olmayı başardı. Bu başarı elbette tesadüf değil. "Evdeyiz Dede", günümüz dijital izleyicisinin tam da aradığı şeyleri sunuyor: Yapaylıktan uzak, içten, ev sıcaklığında geçen müzikli sohbetler… Gelen haberlere göre "Evdeyiz Dede" yakında çok daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde global platformlara taşınıyor. Yani bu konsepti sadece YouTube'da değil, yerli dijital mecrada görmeye çok yakınız. Ben Berkay'a, helal olsun diyorum…

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