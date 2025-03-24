Ufuk Özcan

TÜRK televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Osman Sınav'ın vefatı, sadece onun yakınları için değil, tüm Türk televizyon ve sinema dünyası için büyük bir kayıp oldu. Ancak geride bıraktığı miras, hala fikirlerinde ve projelerinde hayat bulmaya devam ediyor.

Türk televizyonunun ve sinemasının en güçlü isimlerinden olan Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu, 2021 yılında "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filminde bir araya gelmişti. Kenan İmirzalıoğlu ile Oktay Kaynarca'yı, usta yönetmen tekrar aynı projede buluşturmak istemiş fakat rahatsızlığı nedeniyle bir türlü startı verememişti.

Şimdi ise Osman Sınav'ın hayalini gerçekleştirmek için, iki usta oyuncu aynı projede buluşur mu? Usta yönetmenin Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan projeleri arasında yer alan "Deli Yürek", Kaynarca ve İmirzalıoğlu'nun ikili olarak birlikte çalıştığı bir dönüm noktasıydı. Ancak şimdi, çok daha büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Osman Sınav'ın arzusunu gerçekleştirmek, onun izlediği yolu daha ileriye taşımak, her iki oyuncu için hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk. Osman Sınav'ın vefatı, hem projelerinin hem de Türk sinema ve televizyon dünyasındaki etkisinin son bulmadığını, bu önemli isimlerin katkılarıyla devam edeceğini gösteriyor.

DOSTÇA AYRILDILAR

CEMİYET hayatının tanınan isimlerinden Öncü Sönmez ile oyuncu Melisa Döngel'in kısa süreli ilişkisi, hızlı başladı hızlı bitti. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan medyatik ikili, kısa süre içinde yakınlaşmış ve sosyal medyada paylaşılan el ele fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Ancak, zamanla karakter uyuşmazlıkları nedeniyle uyumsuzluk yaşandığı ve bu yüzden karşılıklı anlayışla yollarını ayırdıkları belirtiliyor.

Yakınları çiftin dostça ayrıldığını ifade ediyor.





PARA KAZANMANIN YENİ ŞEKLİ

GÜNÜMÜZDE YouTube, sadece eğlenceli videolar izlemek için değil, aynı zamanda büyük bir gelir kaynağı oluşturmak için de kullanılan önemli bir platform haline gelmiş durumda. Birçok ünlü isim, YouTube'u kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak, hedef kitlelerine ulaşmak ve kazanç elde etmek için kullanıyor.

Bu isimlerden bazılarını şu başlıklar altında topladım.

İBRAHİM SELİM: Yaratıcı içerik ve eğlenceli formatlar.

YUSUF GÜNEY: Müzikal yolculuk ve vloglar.

CEM ÖZER: Sohbet ve yorumlarla dijital platformda başarı.

SABA TÜMER: Sohbetlerin gücü ve iyi içerik.

MELİS İŞİTEN: Moda ve yaşam tarzı içerikleri.

DANLA BİLİC: Güzellik ve makyaj dünyasında zirve… Biliyorsunuz bu ünlü isimler YouTube'da program yapıp hatırı sayılır bir gelir kaynağının sahibi oluyorlar.



Artık televizyon kanallarından çok bu platformda yapılan programlar izleniyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık her isteyen bir kanal açıp program yapabilir diyorum ve susuyorum…





ELİF BUSE DOĞAN: MÜZİKLE DONANMIŞ BİR YETENEK

TÜRK müziğinin genç ve yetenekli isimlerinden Elif Buse Doğan, her geçen gün daha da fazla hayran kitlesine ulaşarak kendini bir kez daha kanıtlıyor. On parmağında on marifet olan bu şarkıcı, sadece sesiyle değil, aynı zamanda müziğe olan derin sevgisi ve donanımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe olan ilgisi büyüyen genç sanatçı, hem teorik hem de pratik alanda güçlü bir eğitim alarak müziği bir yaşam biçimi haline getirmiş. Bağlamadan, piyanoya, kemandan, gitara kadar birçok enstrümanı ustalıkla çalabilen Elif Buse Doğan, bu yönüyle adeta bir müzik dehası.