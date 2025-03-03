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Aşkları taçlanıyor mu?

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

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Eklenme Tarihi 3 Mart 2025

Sabancı Ailesi'nin özel mücevhercisinden alışveriş yapan Hakan Sabancı, sevgilisine büyük bir sürpriz mi yapıyor?



TÜRKİYE'NİN en tanınmış ailesine mensup olan Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süredir mutlu bir birliktelik sürüyorlar. Birçok ünlü isme nazaran ilişkileri hakkında en ufak bir pürüzün bile dedikodusu çıkmayan ikili hakkında hep "Ne zaman evlenecekleri?" sorusu sorulup duruluyor. Çünkü Türkiye'nin en çok yakışan çiftleri arasında gösterilen ikilinin düğünü dünya jet-set'ini bile konuşturacak şekilde olabilir. Tabii ikili bu konu ile ilgili hiç açıklama yapmazken Hakan Sabancı'nın son günlerde Türkiye'de bulunan ve Sabancı Ailesi'nin de hep alışveriş yaptığı dünyaca ünlü bir mücevher markasına uğradığını duydum.
Tabii sevgilisine hediye de almış olabilir. Ama bu mücevher markasından daha önce abisi Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'ya evlilik yüzüğü almıştı.
Bunu öğrenince 'acaba mı?' diye düşünmedim değil.
Sizce bekar girecekleri "Son Yaz" bu yaz mı dersiniz?

HEM ADALET HEM SANAT
GÜZELLİĞİ ile dikkat çeken oyuncu Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Çimen" karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Daha sonra atv ekranlarında yayınlanan Kara Dut dizisine dahil olan Selin Türkmen'in, Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını yaptığı "1001 Gece Masalları" projesiyle de el sıkıştığını duydum.
Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Hukuk mezunu olan Selin Türkmen, duyduğuma göre avukatlık mesleğine de devam ediyormuş. Genç ve yetenekli oyuncu olan Selin Türkmen'i geçtiğimiz günlerde adliyede görünce ben çok şaşırmıştım ama hem mesleğini yapıp hem de başarılı şekilde oyunculuğunu icra eden Selin Türkmen'i tebrik etmeden geçemeyeceğim. Çünkü, "Oyuncu oldum" diye gerçek mesleğini başka oyuncular gibi ikinci plana atmamış…

"ANTİKA AŞKI GÖKBERK DEMİRCİ'Yİ MAĞAZA SAHİBİ YAPTI!"
YAKIŞIKLI oyuncu Gökberk Demirci, oyunculuğunun yanında antikaya olan düşkünlüğü ile dikkat çekiyordu. Oyunculuktaki performansı ile büyük beğeni toplayan, başta Balkanlar olmak üzere çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Gökberk Demirci'nin, antika hobisini büyüterek bir mağaza da açtığını duydum. İstanbul Anadolu Yakası'nda bir antika mağazası bulunan Gökberk Demirci, zaman buldukça da müzayedelere girip antika ürünleri inceliyormuş. Hem oyunculuk hem de antika işinde başarılı olan Gökberk Demirci'nin bu tutkusunu yakın zamanda bir müzayedede görürsek şaşırmayın derim…

ABLASININ BAŞINDAN AYRILMIYOR!
SAHNELERİN aranan isimlerinden Cenk Eren'in ailesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. 2017 yılında annesini kaybeden ve bu süreci çok zor atlatan Cenk Eren'in ablası Ayla hanım bir süredir hastanede tedavi görüyormuş.
Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altında olan Cenk Eren'in ablası, geçtiğimiz Cuma günü bir operasyon geçirmiş. Bir an olsun ablasının yanından ayrılmayan Cenk Eren'e çok geçmiş olsun diyorum. Ablasının yanında olmak için sahnelere de kısa bir süre ara veren usta sanatçıya, acil şifalar diliyorum…

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