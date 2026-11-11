UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Gebze'de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki İhsan Ünal öldü

Gebze'de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki İhsan Ünal öldü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki İhsan Ünal öldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ünal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Arda Okan Kurtulan açıklaması: Prosedür yetişmedi
A Millî Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Arda Okan Kurtulan açıklaması: Prosedür yetişmedi
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"
Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle