Gebze'de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı: 72 yaşındaki İhsan Ünal öldü
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen 72 yaşındaki İhsan Ünal öldü. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ünal'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel