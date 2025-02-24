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Başarıyı kıskanmayın!

Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

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Eklenme Tarihi 24 Şubat 2025

HABERİ
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Esra Erol ve Müge Anlı'nın hayranları, Aslıhan Gürbüz'e sert çıktı: BAŞARIYI KISKANIP KARALAMA!

TÜRKİYE'NİN en çok izlenen kanalı atv'nin gündüz kuşağını domine eden Esra Erol ile Müge Anlı'ya bazı kesimler tarafından saldırı başlatıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarını kastetmeye çalışan oyuncu Aslıhan Gürbüz, "rezalet" kelimesini kullanarak eleştirmeye kalktı.
Eleştiriden sonra gündüz kuşağında kadın programlarına el atıp ev hanımlarına yönelik bir program yapmak istediğini de söylemiş Aslıhan hanım. Yapımcılara mesaj gönderen Gürbüz'e bu durum hiç yakışmamış. atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 19 yıldır devam ederken Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol'da" programı ise 12 senedir ekranların en çok izlenen programı. Milyonlar tarafından izlenen bu programları eleştirmeyi onları zirveye taşıyan halkımıza söylenmiş bir söz olarak görüyor ve sizin yapmak istediğiniz programı da bekliyoruz Aslıhan hanım!

ŞEYMA GÜLDÜRDÜ…
FENOMEN Şeyma Subaşı, "Son dönemdeki kızlar gibi sosyal medya da hayatımı paylaşmıyorum" deyince güldürdü.
Her daim özel uçakla tatillere giden, katıldığı partileri sosyal medyasında paylaşan Şeyma Subaşı'nın zamanında yaşadığı hayatı ile konuştukları arasında bir çelişki yaşadığını düşünüyorum.



PARİS'TE BARIŞMAYI KUTLAYACAKLAR!
ŞARKICI Melek Mosso, geçtiğimiz ay ailesiyle Sri Lanka'ya gitmişti.
Eşi Serkan Sağdıç ile arasının da açık olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Ancak Mosso ile Sağdıç, aile büyüklerinin devreye girmesi ile barışmış. Çift, önümüzdeki günlerde Fransa'ya tatile gideceklermiş.



BOYUNA POSUNA YAKIŞMADI!
SOSYETİK güzel Edwina Sponzo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı Etiler'de bir mekanda gördüm. Kutluay, mekandaki sanatçıdan eski sevgilisi Demet Akalın'ın seslendirdiği "unuttum" şarkısını bağırarak söylemesini istedi.
Ben İbrahim Kutluay'ın, şarkı seçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Bu isteği yerine getirmeyen ve sahnesine ara veren sanatçı kardeşimi de tebrik ediyorum.

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