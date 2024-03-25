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Haberler Yazarlar Ufuk Özcan 'Ticari sıkıntılarım var' diye boşandı!
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Tarihi 25 Mart 2024

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'Ticari sıkıntılarım var' diye boşandı!

EBRU Gündeş'in iş insanı Murat Özdemir ile evlenmesinin ardından Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı gündem olmuştu. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in Dubai'de evlenmesinin ardından sosyal medyada paylaşımlar yapan Selin Kabaklı, eski eşine kırıldığını belirtmişti. Çünkü ayrılık nedeni ikilinin Ebru Gündeş değil meğer ticari sıkıntılarıymış Murat beyin.

Yani eski eşine öyle söylemiş. Murat Özdemir eski eşini ticari sıkıntıları olduğunu söyleyip birçok malını eski eşinin üstüne yapıp boşanmış. Daha sonra birliktelikleri devam ederken Murat Özdemir'in yeni eşi Ebru Gündeş'i Ankara'daki sahnesine dinlemeye gitmiş.



Tabii buradan eski eşi Selin Kabaklı'ya fotoğraf gelince olan olmuş. Büyük bir kavga çıkmış ve Murat Özdemir, bir daha eski eşinin evine dönmemiş. Daha sonra ise Ebru Gündeş ile yeni bir aşka yelken açmış. Daha detaylar var ama evlendikleri için yazmıyorum. Neyse şimdiki bomba ise Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab bazı aracılar vasıtasıyla Selin Kabaklı'ya ulaşmak istemiş. Selin hanım ise bu görüşmeyi kesinlikle reddetmiş. Detayları bir sonraki yazımda paylaşacağım…

ÇİFTE DÜĞÜN YAPACAKLAR
MAGAZİN dünyasının gözde çiftlerinden olan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, bu yaz evlilik karara aldılar. Uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, şimdiden düğün hazırlıklarına başlamışlar. Kaan Yıldırım, Türkiye'de ünlü bir smokinciden damatlığını seçerken Pınar Deniz, gelinliğini ise yakın arkadaşı ünlü bir modacıya özel olarak diktiriyormuş. Ağustos ayında dünyaevine girecek Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, duyduğuma görede çifte düğün yapacakmış. İlk düğün İstanbul'da olurken, ikinci düğünün yerini ise henüz daha öğrenemedim. Ama konuşulanlara göre İstanbul'da yapılacak düğün için aileler ile olacakken ikinci düğün ise arkadaş grubunun katıldığı bir yazlık konseptli olacakmış. Birbirlerine çok yakışan çifti şimdiden kutlarım…

BABASI ÜNLÜ BİR FUTBOLCUYMUŞ
TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları arasında yer alan Esila Umut, hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Dizide haremin en güçlü kadını Sultan Mehmed Han'ın (Serkan Çayoğlu) ilk eşini canlandıran Esila Umut'un geçtiğimiz gün tesadüfen babasının eski bir futbolcu olduğunu öğrendim. Göztepe, Karşıkaya, Kayseri Erciyes gibi takımlarda futbol oynayan daha sonra ise bir çok kulüpte teknik direktörlük yapan Recep Umut'un kızıymış Esila Umut. Benden söylemesi…

CAN DOSTLAR KOMŞU OLDU
BİR zamanlar oynadıkları dizi Muhteşem Yüzyıl'da tanışıp arkadaş olan Engin Öztürk ile Aras Bulut İynemli'nin, yıllardır dostluklarına imrenilerek bakılıyor. Magazin dünyasında çok sık rastlanmayan arkadaşlıkların başında gelen ikiliden Engin Öztürk evini Uskumruköy'e taşımış. Uzun süredir bu bölgede oturan Aras Bulut İynemli'ye bu bölgede ev bulması için ricacı olan Engin Öztürk aradığı evi bulunca da hızlıca taşınmış. İki dost, şimdilerde hem komşu olmuşlar hem de akşamları oturdukları sitenin bahçesinde tavla turnuvası yapıyorlarmış…

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