Ufuk Özcan

Sylvester Stallone'nin kızı Sistine Rose Stallone, ünlü bir Türk iş insanının oğluyla aşk yaşamaya başladı. Fakat ilişki kısa sürede sona erdi. Çünkü baba Stallone bu aşkı istemedi...





DÜNYANIN gelmiş geçmiş aksiyon filmlerinin tanınmış isimlerinden Sylvester Stallone'nin 25 yaşındaki kızı Sistine Rose Stallone, kısa bir süre önce Miami'de tanıştığı Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin oğlu ile aşk yaşamaya başlamış.

İsmini neden yazmadığımı sorduğunuzu duyar gibiyim. Hem reklam olmasın hem de incinmesin bu genç arkadaşımız diye... Ortak arkadaşları vasıtası ile Miami'de bir partide tanışan Sistine Rose Stallone ile baş harfi "U" olan bir ünlü iş insanımız kısa sürede büyük aşk yaşamaya başlamışlar.





KIZINI UYARDI!

HATTA genç arkadaşımız sosyal medyasına Sistine ile fotoğraflarını bile koymuş. Fakat kısa bir süre sonra bu aşkı öğrenen Rocky ve Rambo karakterleriyle tanınan Sylvester Stallone, kızını uyararak bu ilişkiyi bitirmesini söylemiş.

Durum böyle olunca da bu ilişki gün yüzüne çıkmadan bitmek zorunda kalmış.

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Sylvester Stallone, kızları 27 yaşındaki Sophia Rose Stallone ve 25 yaşındaki Sistine Rose Stallone'ye kendilerini koruması için askeri eğitim verdirmişti.





Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, nostalji tutkusunu her fırsatta göstermeye devam ediyor.



KOLEKSİYON BÜYÜYOR!

YAKIŞIKLI oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, arabalara olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur.

Garajında birçok arabası ve motosikleti bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, eski Amerikan arabaları ile de oldukça ilgiliydi. Bir dönem 1970 model Chevrolet Monte Carlo, 1992 model Chevrolet Tahoe marka cipe binen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu arabalar için Maslak Oto Sanayi'de tamirhane bile açtığı söylenmişti. Her sene oynadığı dizilerdeki karakterleri ile bir ikon haline gelen ve oyunculuğu ile adeta şov yapan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sefer de 1967 model bir Ford Mustang'in sahibi oluyormuş. Şimdilerde araba için son pazarlıkta olan Tatlıtuğ, çok yakında yeni oyuncağına kavuşacak.

OYNAMIŞ VE YAŞAMIŞ!

BAŞROLLERİNİ Burak Sevinç, Aytaç Şaşmaz ve Belçim Bilgin'in oynadığı "Hatıran Yeter" filmi neredeyse 1 aydır vizyonda... Şimdilik gişesi iyi giden filmde Belçim Bilgin, Zehra karakterine hayat veriyor. Geçtiğimiz gün filmi izleme fırsatı yakaladım. Burak Sevinç ve Aytaç Şaşmaz tabii ki rolünün hakkını vermiş ama Belçim Bilgin, yine döktürmüş diyebilirim. Ben çok az sinema yazarım ama bu filmi ve oyunculukları gördükten sonra belirtmeden geçemedim.

Tabii bu oyunculuk sonrası filmden o kadar etkilendim ki; sonrasında hızımı alamayıp Belçim Bilgin'in başka filmlerini "Sadece Sen" ve "Çalsın Sazlar" filmlerini izledim... Yani anlayacağınız Ramazan ayında film izlemek isteyenler "Hatıran Yeter" filmini izleyebilirler...