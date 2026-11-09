Adana’da hissedilen bir deprem meydana geldi: Merkez üssü Kozan
Adana’nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre sarsıntı kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi.
ADANA KOZAN'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre sarsıntı kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi.
Depremin ardından vatandaşlar, meydana gelen sarsıntının ardından son dakika deprem verilerini araştırmaya başladı.
KOZAN'DAKİ DEPREM HİSSEDİLDİ
Kozan merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildiği bildirildi.
Deprem sonrası bölgede son deprem verilerine ilişkin araştırmalar sürüyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam