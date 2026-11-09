Van-Özalp karayolunda tır ile minibüs çarpıştı! 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 7 kişi yaralandı

Konya Kulu'da 9 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı! O anlar kamerada

Karabük'te otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: Atakan Bağbaşı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kozan merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildiği bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre sarsıntı kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi.