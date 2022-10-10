Yıldızlı yatırım

2021'de film çekimi için geldiği Antalya'ya hayran kalan Jason Statham, ülkemizden kopamadı. 10 gündür yine Antalya'da olan dünyaca ünlü star, Kumköy beldesinden tam 13 dönümlük bir arazi satın aldı...







AKSİYON filmlerinin sevilen oyuncusu Jason Statham, 2021 yılında 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'ya adeta aşık oldu... Çekimlerin ardından ülkemizden ayrılırken "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" diyen dünyaca ünlü yıldız, Mayıs ayında büyük aşkı Rosie Huntington-Whiteley ve iki çocuğuyla yine Antalya'daki lüks bir otelde tatil yapmıştı. Türkiye'den kopamayan Jason Statham'ın 10 gün önce gizlice geldiği Antalya'da yine geceliği 30 bin dolarlık lüks bir otelin kurşun geçirmez villasında ailesiyle tatilde olduğu ortaya çıktı.







EV YAPTIRMAYI PLANLIYOR

Dünyaca ünlü yıldızın yanında bu kez de bir diğer Hollywood yıldızı Hugh Grant ile eşi Anna Elisabet Eberstein vardı. Jason Statham, çok sevdiği Antalya'ya tatil için gelmişken bir de yatırım yaptı. İleride yılın belirli zamanlarını ülkemizde geçirmek isteyen Jason Statham, Antalya'nın Kumköy beldesin de 13 dönümlük bir arazi almış. Ünlü yıldız, buraya ev yaptırmak istiyormuş.







BEKAR EVİ 35 BİN LİRA

ŞARKICI Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenmiş ve 30 Eylül'dü olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 5 ay gibi kısa sürede evliliklerini bitiren Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında sular da bir türlü durulmamıştı.Mehmet Dinçerler'in organize bir şekilde geçmiş twit'leri ve arkadaşlıkları ortaya serilirken, evliliğin bitme nedeni için de ortaya birçok farklı iddia atıldı. Neyse bu konuya bir dahaki köşe yazımda değineceğim.

Duyduğuma göre Mehmet Dinçerler, Hadise ile evli olduğu dönemde oturduğu Riva'daki evinden bir süre önce ayrılmıştı.

Bir ay gibi bir süredir ev arayışında olan Dinçerler, istediği evi Levent'te bulmuş. Burada bir rezidanstan ev kiralayan Mehmet Dinçerler, aylık kirası 35 bin TL olan evine yaptırdığı ufak çaplı tadilat işleri tamamlanınca önümüzdeki hafta taşınıyor.

