300 bin TL'lik jest

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya evliliklerinin birinci yıl dönümü için 15 bin Euro'luk bir hediye seçti. Sosyetik güzel, eşine özel tasarım bir bileklik aldı.







CEMİYET hayatının en çok konuşulan isimlerinden olan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuşlardı. İkili, düğünü ise pandemi nedeniyle ancak geçtiğimiz Haziran'da yapabilmişti. Duyduğuma göre evliliklerinde 1. yılı kutlayacak olan Nazlı Sabancı'dan eşine oldukça gösterişli bir jest gelmiş. Hediyenin gizli kalanı makbuldür ama ben hediyenin ne olduğunu duyunca yazmadan geçemedim.







ÖZEL TASARIM

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya eşine 15 bin Euro değerinde bir bileklik almış. Ünlü mücevherci Sevan Bıçakçı'nın özel tasarladığı kılıç işlemeli bilekliği eşine hediye edecek olan Nazlı Sabancı, umarım sürprizini bozdum diye bana sitem etmez... Nazlı Sabancı'nın evlilik yıl dönümü hediyesi ortaya çıkarken sosyetik iş adamının eşine ne aldığı ise merak konusu.







OTO-TESADÜF!

2018 yılında Alaçatı'da Fatih Terim'in iki damadı ile birlikte Selahattin Aydoğdu'ya ait restorana gitmesiyle başlayan kavga, Türkiye gündemine oturmuştu. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Terim bu kavga sonrası istifa etmiş ve daha sonra Galatasaray ile anlaşmıştı.

"Şimdi bunu niye yazdın?" dediğinizi duyar gibiyim. Elime bir fotoğraf ulaştı. Galatasaray ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim'in dijital bir platformdaki belgeseli 15 Eylül'de yayınlanmıştı.







HER GÜN GÖZ GÖZE!

İstanbul'un dört bir tarafı, belgeselin tanıtımı için Fatih Terim'in özlü sözlerinin yazılı olduğu reklam panoları ile donatıldı. Bu panolardan biri de Aydoğdu'nun Etiler'deki dükkanının karşısına asılmış. Her gün afişin önünden geçen Aydoğdu'nun, Terim'le yine karşı karşıya geldiği ana ait bir fotoğraf elime ulaştı. Ben bu kareyi oldukça manidar buldum...







Fatih Terim, belgeseliyle yine gündemde.







Bu afiş, ünlü kebapçının tam karşısına asıldı.







MASLAK'IN ELLİ TONU

KİTAPTAN uyarlanarak beyaz perdede hayat bulan "Grinin Elli Tonu" filmi, yayınlandığı dönem büyük ses getirmişti.

Filmin konusunu anlatmama gerek yok herhalde. Sosyetik bir iş adamı, filme kendini fazla kaptırmış olacak ki Maslak'taki ofisine filmde anlatılan yatak odalarından benzerini yaptırmış. Bir kız arkadaşımın söylediğine göre bu iş insanı, tanıştığı birçok güzele de odasını göstermeye çalışıyormuş.

Maslak'taki bu sosyetik sapığın kim olduğu çok az kişi tarafından bilinse de yakında kimliği çözülür; benden söylemesi.