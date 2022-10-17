Hızlı ve güzel

Geçtiğimiz günlerde Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel, aşkta gaza bastı. Sarışın güzel, geçtiğimiz akşam oyuncu Berk Atan ile bir davette samimiyeti ilerletti.







SON dönemin en popüler isimlerinin başında kuşkusuz Melisa Döngel geliyor.

Yakın zamanda bir arkadaşı ile saç saça baş başa kavga ettiği görüntüleri ortaya çıkan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Amerikalı iş insanı Besim Çırak ile görüntülenmişti. Melisa Döngel, Bebek'te Çırak ile objektiflere takılırken gazetecilerin aşkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmıştı.







SELİN'İ ÇABUK UNUTTU

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Melisa Döngel, burada sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan yeni ayrılan oyuncu Berk Atan ile yakınlaşmış. İkili, tüm gece boyunca samimi şekilde eğlenmiş.

Tabii her iki taraf da "Sevgili değil arkadaşız" diyebilir. Malum zaten son dönemde kim kiminle görüşse "Sadece arkadaşız" demeye başladı...







ZEKERİYAKÖY'DEN EV ARIYORLAR

GEÇTİĞİMİZ gün nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, düğün için gün saymaya başlamış. Yaz düğünü yapmak isteyen ünlü çiftten Burcu, Zekeriyaköy'de oturmak istiyormuş. Bu bölgede istedikleri gibi ev bulmaya çalışan Mert Öcal ile Sude Burcu, evi bulurlarsa taşınıp evlerini kurmaya başlayacakmış. Bu arada düğün planları da yapan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül ayında Çeşme'de bir beach düğünü istiyorlarmış.



SKANDALLAR ZİNCİRİ

ÇOK ünlü bir oyuncu, popüler fenomenlerden biriyle yasak aşk yaşamaya başlamış. Yasak dememin sebebi ise bu yakışıklı jönümüzün evli olması.

Fakat işin daha skandal yanı fenomen kızımızın bu yakışıklı jönümüzden hamile kalması olmuş. Evli jönümüz, fenomen kızımızı yurt dışında çocuğu aldırmaya ikna etmiş. Şimdilik isimleri vermeden yazdım ama ne de olsa "gerçekler bir gün açığa çıkar".