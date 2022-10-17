Geçtiğimiz günlerde Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel, aşkta gaza bastı. Sarışın güzel, geçtiğimiz akşam oyuncu Berk Atan ile bir davette samimiyeti ilerletti.
SON dönemin en popüler isimlerinin başında kuşkusuz Melisa Döngel geliyor.
Yakın zamanda bir arkadaşı ile saç saça baş başa kavga ettiği görüntüleri ortaya çıkan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Amerikalı iş insanı Besim Çırak ile görüntülenmişti. Melisa Döngel, Bebek'te Çırak ile objektiflere takılırken gazetecilerin aşkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmıştı.
SELİN'İ ÇABUK UNUTTU
Geçtiğimiz akşam bir davete katılan Melisa Döngel, burada sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'ndan yeni ayrılan oyuncu Berk Atan ile yakınlaşmış. İkili, tüm gece boyunca samimi şekilde eğlenmiş.
Tabii her iki taraf da "Sevgili değil arkadaşız" diyebilir. Malum zaten son dönemde kim kiminle görüşse "Sadece arkadaşız" demeye başladı...
ZEKERİYAKÖY'DEN EV ARIYORLAR
GEÇTİĞİMİZ gün nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, düğün için gün saymaya başlamış. Yaz düğünü yapmak isteyen ünlü çiftten Burcu, Zekeriyaköy'de oturmak istiyormuş. Bu bölgede istedikleri gibi ev bulmaya çalışan Mert Öcal ile Sude Burcu, evi bulurlarsa taşınıp evlerini kurmaya başlayacakmış. Bu arada düğün planları da yapan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül ayında Çeşme'de bir beach düğünü istiyorlarmış.
SKANDALLAR ZİNCİRİ
ÇOK ünlü bir oyuncu, popüler fenomenlerden biriyle yasak aşk yaşamaya başlamış. Yasak dememin sebebi ise bu yakışıklı jönümüzün evli olması.
Fakat işin daha skandal yanı fenomen kızımızın bu yakışıklı jönümüzden hamile kalması olmuş. Evli jönümüz, fenomen kızımızı yurt dışında çocuğu aldırmaya ikna etmiş. Şimdilik isimleri vermeden yazdım ama ne de olsa "gerçekler bir gün açığa çıkar".
Hızlı ve güzel
Geçtiğimiz günlerde Besim Çırak ile görüntülenen Melisa Döngel, aşkta gaza bastı. Sarışın güzel, geçtiğimiz akşam oyuncu Berk Atan ile bir davette samimiyeti ilerletti.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Yıldızlı yatırım 10 Ekim 2022, Pazartesi 2021'de film çekimi için geldiği Antalya'ya hayran kalan Jason Statham, ülkemizden kopamadı. 10 gündür yine Antalya'da...
- 300 bin TL'lik jest 19 Eylül 2022, Pazartesi Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'ya evliliklerinin birinci yıl dönümü için 15 bin Euro'luk bir hediye seçti. Sosyetik...
- Tolgahan A.Ş. 29 Ağustos 2022, Pazartesi Oyunculuğun ardından yapımcılığa da soyunan Tolgahan Sayışman, ticarette dur durak bilmiyor. Ünlü oyuncu, Fethiye'de...
- Baba yatırım 22 Ağustos 2022, Pazartesi Eski eşi Feyza Aktan'dan bir oğlu olan Özcan Deniz, Kuzey'in geleceğini garantilemek için servetlik bir yatırım...
- Çarşamba’nın gelişi! 21 Ağustos 2022, Pazar TRABZONSPOR'U şampiyon olduğu geçen sezon en çok zorlayan takımlardan birisiydi Antalyaspor. İki maçın birini kaybetmiş...