Aşkın ilk karesi

Şevval şahın, daha önce birlikte olduğunu yazdığım Burak Ateş'le aşkını yalanlamıştı. Daha sonra da birkaç sefer beraber gördüğüm ikilinin yanyana ilk aşk kareleri ise Bodrum'da yaptıkları tatillerinde ortaya çıktı.







DAHA önce ilk kez birlikte olduklarını yazdığım manken Şevval Şahin ile iş insanı Burak Ateş, aşklarını kabul etmeyerek inkar yolunu seçmişlerdi.

Daha sonra birkaç kere daha birlikte gördüğüm ikili şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Bir düşünün bakalım; ünlüler dünyasında "sadece arkadaşız" diyerek sevgili olan kaç ünlümüz var? Buraya yazmaya kalksak bu köşeye sığmaz bile; sizce de öyle değil mi?







BODRUM'DA TATİL YAPIYORLAR

Sevval Şahin ile Burak Ateş birlikteliği de böyle diyebilirim.

İkili şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyorlar. İlk fotoğraflarını da sizinle yine ben paylaşıyorum.

Birlikte olduklarını kabul etmeseler de ikilinin Bodrum tatillerinden bu kare elime ulaştı. Yani diğer ünlülerin yaptığı gibi "Sadece arkadaşız" diyebilirler ama ne de olsa herkesin elinde cep telefonu var. Herkes gönüllü paparazzi; ikilinin daha samimi görüntüleri her an DM kutularımıza düşebilir... Her anını Instagram'dan paylaşan Şahin, sevgilisini sosyal medyadan ifşa etmese de yine aynı kareye girmekten kurtulamadı.



MİLYONLUK TIK

ÜLKEMİZDE de en çok kullanılan sosyal medya araçlarından bir tanesi de Instagram diyebilirim.

En çok ünlü isimlerin tercih ettigi bir ağ olan Instagram'da mavi tık olayı aldı başını gitti.

Hemen hemen herkes, ünlüsü ünsüzü Instagram hesabına mavi tık almak için yarışa girmiş durumda. Yurt dışında bunun pek önemi yokken ülkemizde bu "mavi tık'ı" almak için milyonlar harcayanlar bile var. Hatta son dönemde öyle bir duruma geldi ki bazı mekanlar rezervasyonlarını Instagram üzerinden yapmaya başlamış. Mavi tık'ı olmayan müşterilerine yerlerinin olmadığını söylüyorlarmış. Bir iş adamı arkadaşım geçtiğimi gün söyledi... Mavi tık almak için 1 milyon TL'ye yakın para harcamış ama hala alamamış. Alamadığı için de dert yanıyordu.