Sahnede servet var!

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne alamayan sanatçılar, müzik yasağının gece 01.00'e çekilmesi ile birlikte şimdilerde konserden konsere koşuyorlar. Yaz döneminin gelmesi ile yazlık mekanlar da açıldı. Ve her mekancı, sanatçılarla anlaşma yarışmasına girdi diyebilirim. Tabii sahne ücretleri doğal olarak beş katına çıkmış durumda...

Daha önce 50 bin TLile 100 bin TL sahne ücreti alan sanatçılar, şimdilerde en düşük olmak üzere 250 bin TL ile 2 milyon TL arasında sahne ücreti talep ediyor. Mesela Serdar Ortaç daha önce 60 bin lira sahne ücreti alırken şimdilerde ise 250 bin lira + masraflar şeklinde anlaşma yapıyor.

Tabii daha bitmedi. Alya, 180 bin TL alırken, Berkay 450 bin TL, Yalın 750 bin TL, Gülşen 500 bin TL, Demet Akalın 600 bin TL, Hakan Altun 450 bin TL sahne ücreti almaya başlamış. Bunlara ek olarak Süperstar Ajda Pekkan 1 milyon TLtalep ederken Kenan Doğulu ise kaşesini 150 bin dolara çıkartmış . Ünlü popçu, Türkiye içinde 2 milyon TL'ye anlaşma yaparken yurt dışı için ise 150 bin dolar ücret talep ediyor. Tabii yine masraflar hariç.... Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı derken sanırım ünlü isimleri sadece televizyondan izlemek zorunda kalacağız....

GÖCEK'TE YAT KALMADI

Yazın gelmesi ile birlikte turizm sezonu başladı. Dört mevsimi bir arada yaşayan nadir ülkelerden olan Türkiye, turizm sezonuna da çok hızlı girdi. Daha şimdiden otellerin doluluk oranları %90'ı bulurken tekne tatili yapmak isteyenlerin oranı ise geçen yıla göre %20 daha arttı. Günlüğü 20 bin TL'den başlayarak 250 bin TL'ye kadar çıkan teknelerde Temmuz ve Ağustos aylarında neredeyse yen bulmak imkansız... Güzel marinaları ve cennet koyları ile en çok tercih edilen yerlerden olan Göcek, ise tekne tatili yapmak isteyenler ile dolup taşmış. Birçok firma ile telefonda konuştum ve Temmuz ve Ağustos ayında; yer olmadığını; ancak Eylül ayında yardımcı olabileceklerini söylediler. Firmalar da talebi karşılayamadığı için teknesi olan iş adamlarına teklif yapmaya başlamış. Ve birçok ünlü iş insanı, milyonluk yatlarını haftalık olarak kiraya vermeyi hayli mantıklı buluyormuş...