Büyük gelir! Rusların tatil merkezi Türkiye
Şimdiden binlerce otelde yer bulmak imkansız.
Bunun nedeni ise güvenli liman olan Türkiye.
Avrupa'nın iki yüzlü davranmasından dolayı Rus turistlerin hem orta halli dediğimiz kesimi hem de oligark dediğimiz zengin kesiminin tatil rotası Türkiye. Şimdiden otellerin doluluk oranı yüzde 90'lara ulaşmış diyebilirim. Geçtiğimiz gün Marmaris'te özel bir Rus etkinliği düzenlendi. Rus turistlere özel bir parti yapıldı. Bu ufak partide bile Rus turistler ülkemize on binlerce dolar döviz bıraktı. Marmaris'te kiralık yat kalmamış.
2 günlüğüne 1 milyon dolardan tutun da kirası günlük 250 bin TL'yi bulan yatlar neredeyse karaborsaya düşmüş. Ultra lüks yatlarda tatil yapan Rus turistler, marketlerden ortalama 50 bin TL ile 120 bin TL arasında alışverişler yapmış.
Çevre esnafının da yüzü gülmüş. Araştırmalarıma göre Rus turistlerin bu sene bırakacağı döviz gelirinin ise 5 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Tabii bu durum ülkemizin döviz rezervlerine daha da katkı sağlayacak ve yazlık bölgelerdeki esnafımıza da can suyu olacak. Bu arada geçtiğimiz ay resmi rakamlarca açıklanan bilgilere göre Ruslar'ın Türkiye'den aldığı konut sayısı Nisan'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaşırken, Rusya vatandaşları konut alan yabancılar listesinde ilk kez zirveye çıktı. Tabii bu durum güvenli bir ülke olduğumuzun göstergesi niteliğinde diyebilirim.
CANNES FİLM FESTİVAİ'NE DAİR
Dünyanın sayılı festivalleri arasında yer alan Cannes Film Festivali, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde her yıl genellikle Mayıs ayında düzenlenen uluslararası film festivalidir. Bu sene 17 Mayıs'ta başlayan festival 28 Mayıs'ta son buldu. Bu detayı bilerek yazdım ki; her sene giden ünlü isimlerimizin neden gittiğini bilelim diye. Türkiye'den de katılımcıların olduğu festivalde bu sene birçok ünlü yıldızımız da hazır bulundu.
Fakat şu gerçeği belirtmek isterim. Davet edilenler haricinde davet edilmeyen birçok ünlü isim de buraya gitti diyebilirim.
Buradan kendi imkanları giden bazı oyuncularımız oraya katılmış gibi yapıp Türkiye'de haber oldu.
Bırakın ödül törenine katılmayı kırmızı halıda bile fotoğraf veremiyorlar. Çünkü oranın çok katı kuralları var. Ne kadar ünlü olursan ol davetli değilsen kırmızı halıda fotoğraf bile çektiremezsin.
İSİMSİZ SANATÇILAR
YILLARDIR magazin muhabirliği yapmış biri olarak, son dönemde canlı müzik mekanları oldukça revaçta diyebilirim. Tabii sanatçı kaşeleri öyle uçuk rakamlara çıktı ki; bazı mekanlar Ebru Gündeş, Kenan Doğulu, Gülşen, Hakan Altun, Berkay ve Ebru Yaşar gibi sanatçıları çıkartabiliyor. Bu isimleri dinlemek için de en az kişi başı 3 bin TL gibi rakam ödemek zorunda kalıyorsun.
Ön taraftan dinlemek istersen ise 10 bin TL'yi gözden çıkarmak zorundasın.
Fakat son dönemde 50-60 kişilik minik mekanlar çokça iş yapmaya başladı ve şimdilerde bu mekanlar rağbet görüyor diyebilirim. Burada hem ismi duyulmamış sanatçılar sahne alıyor hem de mekancılar böylelikle para kazanmış oluyor. Yani herkese kazanç kapısı olmuş oluyor.
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