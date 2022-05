Menüde kazık var

Son yılların 'pahalılık şampiyonu' Bodrum, bu sezon da cepleri yakmaya hazırlanıyor! Türkbükü'nde birçok fiyat Euro olarak belirlenince hamburger, 1.300 TL; pidenin fiyatı ise yaklaşık 700 TL'ye çıktı!







GEÇTİĞİMİZ haftaki köşe yazımda Bodrum'daki hem kira ve ev fiyatlarının artışını yazmış hem de yeme içme fiyatları hakkında biraz da olsa bilgi vermiştim. Yaz sezonunun başlaması ile ile birlikte fiyatlar biraz daha da netleşmeye başladı. 195 TL'ye lahmacun, 95 TL'ye ayran, 400 TL'ye kokteyl derken şimdi de 1.300 TL'lik hamburger gündem olacak gibi duruyor... Bodrum Türkbükü'ndeki bir otelde hamburger fiyatının 1.300 TL olduğunu öğrenince kısa süreli bir şok yaşadım. Beach'e girişin 1500 TL olduğu bu otelde, diğer ürünlerin fiyatları da cep yakan cinsten...



Nedeni ise tüm menünün Euro olarak sunulması... Hamburgerin 80 Euro olduğu mekanda; tavuklu salata 60 Euro yani yaklaşık bin TL. Menüde alkolsüz soğuk içecekler de 8 Euro olarak yani 140 TL olarak belirlenmiş. Pidelerin fiyatları da yine 700 TL'ye denk geliyor. Mekanda karpuz peynir keyfinin bedeli ise TL'ye vurursak yaklaşık 450 TL...

Daha çok yabancı turistin evinin olduğu ve otel hizmetinden faydalandığı bu ultra lüks mekanda menünün Euro olarak müşteriye sunulmasını anlayabilirim. Ama fiyatlar TL'ye vurulup bu rakamlara ulaştığında burada hangi Türk keyif yapabilecek onu da düşünmeden edemiyor insan!







MİSS GİBİ SEVGİLİ

BİR dargın bir barışık aşk yaşayan Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, geçtiğimiz gün bir kez daha bir araya gelmişlerdi. Kendisini pahalı hediyelere boğduğu konuşulan Sabancı için söylediği "Bir daha asla barışmam" sözünü unutan Korkmaz, 2021 Türkiye Güzeli kardeşi Dilara Korkmaz'ın da kısmetini açtı. Faruk Sabancı'nın en yakın arkadaşı Emre Alp Durmaz isimli iş insanı ile Dilara Korkmaz da flörtleşmeye başlamış. Geçtiğimiz gün birlikte eğlenirken gördüğüm ekibin mutluluklarına diyecek yoktu. Birbirlerini tanıma aşamasında Dilara Korkmaz ile Emre Alp Durmaz'ın ilişkisini en çok destekleyenler de Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı'ymış... Bu arada söylemeden geçmeyeyim;

Faruk Sabancı, Zeynep Sabancı ve 2004 yılında hayatını kaybeden Mehmet Sabancı'nın oğlu.







Dilara Korkmaz, Emre Alp Durmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.







Dilay Korkmaz ile Faruk Sabancı, bir dargın bir barışık aşk yaşıyor.







TEKNİK HATA VERDİ!

İBRAHİM Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Selim, Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu. İddialara göre ünlü şovmen, programda fazla küfürlü konuşunca İbrahim Selim, bölümü yayınlamama kararı aldı. Bu iddialar üzerine Hasan Can Kaya'ya tepkiler yağdı. Ben de durumun aslını öğrenmek için Kaya'nın menajeriyle konuştum. Kendisi bana konunun tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını söyledi. Elçiye zeval olmaz, ben size ileteyim. Yorum size kalsın...